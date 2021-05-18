«На заднем дворе»: сможет ли создание «Ассоциированного трио» ускорить евроинтеграцию Грузии, Украины и Молдавии

Украина, Грузия и Молдавия учредили формат сотрудничества под названием «Ассоциированное трио». Несмотря на соглашения об ассоциации с ЕС, страны не могут продвинуться в вопросе вступления в союз. Сейчас Киев, Тбилиси и Кишинёв надеются наладить обмен опытом и объединить усилия по евроинтеграции. По мнению экспертов, этот тройной союз формировался давно: страны активно заявляют о своём стремлении в ЕС, а также демонстрируют прозападный курс. Однако шансов на то, что создание «трио» поможет ускорить вступление Киева, Тбилиси и Кишинёва в Евросоюз, почти нет, считают аналитики.

Украина, Грузия и Молдавия подписали меморандум о создании «Ассоциированного трио» для консультаций по теме интеграции в ЕС и переговоров с европейскими институтами.

Ранее в Киев прибыли исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Аурелиу Чокой и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Как сообщили в украинском МИД, «трио» будет включать три основных элемента: структурирование и консультации на предмет интеграции в ЕС между странами, диалог с Брюсселем, а также координацию трёх стран в рамках «Восточного партнёрства».

«Ассоциированное трио» отображает чёткую позицию наших трёх европейских стран: Украина, Грузия и Молдавия являются неотъемлемой частью объединённой Европы и стремятся войти в Евросоюз», — подчеркнул украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Главы МИД Молдавии, Украины и Грузии

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Как уточняется на сайте МИД Украины, Киев, Тбилиси и Кишинёв считают, что «Восточное партнёрство» нуждается в обновлении. Также в рамках данного формата повышенного внимания требуют вопросы региональной безопасности, считают в Киеве.

«Участники («Ассоциированного трио». — RT) подчёркивают важность поддержки ЕС суверенитета и территориальной целостности партнёров в пределах их международно признанных границ, а также укрепления их устойчивости и противодействия вызовам их государственной безопасности», — говорится в подписанном министрами меморандуме.

Члены «трио» намерены совместно продвигать ряд целей в диалоге с Евросоюзом. В частности, Киев, Тбилиси и Кишинёв ставят перед собой цель добиться расширения повестки диалога с Еврокомиссией ради распространения сотрудничества в ряде сфер.

Также планируется «выходить за рамки формата УВЗСТ (Углублённая и всеобъемлющая зона свободной торговли, DCFTA) и разрабатывать дополнительные инструменты по содействию и ускорению процесса интеграции стран «Ассоциированного трио» во внутренний рынок ЕС».

«Трио» планирует также расширять сотрудничество с Евросоюзом в сфере безопасности и обороны, включая вопрос противодействия гибридным угрозам, а также стремится к вовлечению в рамочные программы ЕС.

В качестве одной из целей нового формата в меморандуме указана также «поддержка активизации содействия со стороны ЕС в проведении «Ассоциированным трио» комплексных реформ и обеспечение доступа этих стран к имеющимся в распоряжении ЕС альтернативным источникам финансирования и ресурсам, в том числе для реализации проектов, представляющих общий интерес».

«Тупиковый подход»

В феврале 2021 года главы МИД Грузии, Молдавии и Украины уже обращались с коллективным письмом к руководству ЕС. В обращении министры призвали Брюссель перейти на новый этап сотрудничества в рамках программы «Восточное партнёрство» и углубить процесс интеграции.

Напомним, в апреле главы МИД Украины и Грузии уже договорились о координации действий для приближения стран к интеграции в ЕС и НАТО. Особое внимание министры уделили вопросу углубления сотрудничества ВМС обеих стран с черноморскими государствами НАТО.

«Членство Украины и Грузии в Европейском союзе и НАТО — лишь вопрос времени», — заявил тогда Дмитрий Кулеба.

В августе 2020 года министры обороны обеих стран подписали программу сотрудничества Украины и Грузии.

Reuters

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Как отметил в комментарии RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, учреждение «Ассоциированного трио» призвано лишний раз продемонстрировать стремление Киева, Тбилиси и Кишинёва в ЕС.

«Разумеется, эти страны мало что могут подсказать друг другу на практике. Конечно, они могут делиться опытом, но всё же главная задача — экономическое развитие, а с этим у них плохо обстоят дела. ЕС ещё может потянуть финансово Молдавию и Грузию, но Украина — слишком большое государство. Вместо развития экономики оно занято милитаризацией, причём при поддержке Запада. И это тупиковый подход», — отметил эксперт в комментарии RT.

В свою очередь, руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов в беседе с RT напомнил, что Грузия, Молдавия и Украина давно пытались развивать альтернативные проекты на постсоветском пространстве.

«Соответственно, сейчас эта троица окончательно оформилась», — подчеркнул эксперт.

При этом, добавил Кузнецов, «Ассоциированное трио» способно разрушить в перспективе другой формат сотрудничества — ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие), включающий Грузию, Украину, Азербайджан и Молдавию.

«На бумаге ГУАМ может существовать сколько угодно, но уже понятно, что в целом Баку не следует откровенно прозападному и антироссийскому курсу», — отметил эксперт.

Ассоциативные связи

Напомним, Украина, Молдавия и Грузия заключили соглашения об ассоциации с ЕС в июне 2014 года. Тогда подписи под документами поставили занимавшие посты премьер-министров Грузии и Молдавии Ираклий Гарибашвили и Юрий Лянкэ, а также Пётр Порошенко, бывший в то время президентом Украины. Со стороны ЕС соглашения подписали руководители европейских институтов и лидеры 28 стран — участниц союза.

Украина тогда заключила экономическую часть соглашения, подразумевавшую создание Зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. Политическая часть документа была подписана Киевом ещё в марте 2014 года, почти сразу после госпереворота.

Соглашение об ассоциации вступило в силу в конце 2014 года, после ратификации документа Европарламентом и Радой. Однако тогда оно заработало на временной основе, а кроме того, из него были исключены положения о ЗСТ и вопросы, касающиеся военного сотрудничества и безопасности.

Пётр Порошенко после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС 27 июня 2014 года

AFP

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ЗСТ между ЕС и Украиной заработала с января 2016 года. Договорённости включали отмену ввозных пошлин для почти половины европейского сельскохозяйственного и промышленного импорта. По части торговых позиций были существенно снижены таможенные тарифы.

Соглашения об ассоциации между Грузией, Молдавией и Евросоюзом вступили в силу летом 2016 года. Речь также шла о создании зон свободной торговли между каждой из стран и Евросоюзом.

При этом попытки сближения с ЕС были начаты бывшими советскими республиками ещё в 1990-е годы.

Так, Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между Грузией и ЕС было подписано в 1996 году. В рамках документа Грузия обязалась проводить правовые и институциональные реформы согласно стандартам ЕС. Впоследствии в грузинском парламенте был создан комитет по интеграции в ЕС, а также учреждён пост государственного министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В 2013 году страна получила план действий по либерализации визового режима с ЕС.

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В марте 2017 года граждане Грузии получили право посещать почти все страны ЕС без получения виз. При этом грузинские туристы всё равно должны подтверждать гостиничную бронь и наличие средств на проживание, а также страховки.

Страна, наряду с Украиной и Молдавией, является участницей программы «Восточное партнёрство».

«Восточное партнёрство» — совместная программная инициатива, направленная на укрепление связей между Евросоюзом и шестью бывшими советскими республиками: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Программа была основана в 2008 году.

Для граждан Молдавии Евросоюз отменил визы ещё с апреля 2014 года, безвизовый режим распространяется на обладателей биометрических загранпаспортов.

В Брюсселе утверждают, что участие Молдавии в УВЗСТ с ЕС «не противоречит никаким другим соглашениям о свободной торговле», в которых участвует Кишинёв, и «не ограничивает возможности» молдавской стороны экспортировать свои товары в другие страны.

«Внутренние реформы в Молдове, а также поддержка ЕС позволят повысить качество молдавских товаров и услуг. Это откроет новые возможности для торговли вне рынков ЕС, обеспечит экономический рост и позволит создавать в Молдове новые рабочие места», — считает руководство ЕС.

Жизнь в ожидании

Однако не все в Молдавии разделяют эти оптимистичные оценки. В 2017 года Игорь Додон, занимавший в то время пост президента страны, не исключил вероятность аннулирования соглашения об ассоциации с ЕС. По мнению политика, Молдавия потеряла после вступления документа в силу российский рынок, а объёмы молдавского экспорта в ЕС только снизились.

Выигравшая в 2020 году президентские выборы в Молдавии Майя Санду является сторонницей евроинтеграции. Ещё будучи премьер-министром Молдавии, она называла курс на вступление в ЕС и сотрудничество с Вашингтоном стратегическими приоритетами для страны.

Пропускной пункт на границе Молдавии с Румынией

AFP

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Как отмечают эксперты, чаще всего странам-кандидатам на вступление в ЕС приходится сначала присоединиться к НАТО. Украина и Грузия давно обозначили интеграцию в альянс в качестве своей цели, Молдавия пока сохраняет внеблоковый статус. При этом все три страны имеют территориальные споры и неурегулированные конфликты.

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«Формально в НАТО не должны принимать страны, имеющие территориальные споры и конфликты. Однако если руководство альянса примет политическое решение, это правило может быть легко нарушено. Вопрос в другом: даже вступление в НАТО не является гарантией вступления в ЕС», — отметил Юрий Почта.

Эксперт напомнил о примере Турции, которая давно вступила в НАТО, но так и не смогла далеко продвинуться в вопросе евроинтеграции.

«Турция больше двадцати лет стоит в очереди в ЕС, в эту же очередь встали Украина, Грузия и Молдавия. От них требуются постоянные знаки лояльности, вот они их и оказывают, публично демонстрируют своё стремление в ЕС. Однако Евросоюз переживает сейчас сложные времена. И масштабное присоединение сразу трёх стран к нему в обозримой перспективе сложно представить», — добавил Юрий Почта.

Похожей точки зрения придерживается и Алексей Кузнецов.

«Скорость принятия стран в ЕС и НАТО определяется не усилиями этих стран, а волей альянса и Брюсселя. И объединение Украины, Грузии и Молдавии в «трио» не сыграет в этом вопросе никакой роли. Вряд ли они вообще дождутся приглашения в ЕС, будучи малоразвитыми странами с букетом проблем. Скорее всего, они останутся на пороге Евросоюза, или даже на заднем дворе, но никогда не станут полноценными членами ЕС», — подытожил эксперт.