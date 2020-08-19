Украина и Грузия подписали программу сотрудничества в сфере обороны

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Главы Министерств обороны Украины и Грузии Андрей Таран и Иракли Гарибашвили подписали программу сотрудничества двух стран в сфере обороны.
Украина и Грузия подписали программу сотрудничества в сфере обороны
  • Pixabay

Как передаёт пресс-служба украинского Минобороны, 19 августа начался визит украинской делегации в Грузию.

В рамках визита прошла двусторонняя встреча Тарана и Гарибашвили.

«По результатам совместной работы стороны согласовали и подписали программу сотрудничества между министерствами обороны Украины и Грузии», — указано в сообщении.

Также стороны обсудили вопросы безопасности в регионе и развитие сотрудничество в формате НАТО — Грузия — Украина.

Ранее министр обороны Украины рассказал о переговорах с британским коллегой Беном Уоллесом.

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