Министр обороны Украины рассказал о переговорах с британским коллегой
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства Украины.
Стороны оценили ситуацию на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, а также обсудили «пути реагирования на возникающие угрозы».
«Мы также обсудили состояние и перспективы имплементации задач оборонной реформы, вопросы евроатлантической интеграции в контексте максимального использования новых инструментов оборонного и военного сотрудничества, которые получила Украина с приобретением статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями», — сказал Таран.
По его словам, в ходе переговоров были выделены приоритеты военного сотрудничества двух стран. Таран добавил, что «ключевое место занимает вопрос развития способностей и повышение боевого потенциала ВМС ВС Украины при участии Великобритании».