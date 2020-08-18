Министр обороны Украины рассказал о переговорах с британским коллегой

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что обсудил с главой британского оборонного ведомства Беном Уоллесом ситуацию в стране и вопрос повышения боевого потенциала ВМС Украины.

Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства Украины.

Стороны оценили ситуацию на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, а также обсудили «пути реагирования на возникающие угрозы».

«Мы также обсудили состояние и перспективы имплементации задач оборонной реформы, вопросы евроатлантической интеграции в контексте максимального использования новых инструментов оборонного и военного сотрудничества, которые получила Украина с приобретением статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями», — сказал Таран.

По его словам, в ходе переговоров были выделены приоритеты военного сотрудничества двух стран. Таран добавил, что «ключевое место занимает вопрос развития способностей и повышение боевого потенциала ВМС ВС Украины при участии Великобритании».

Ранее Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом.