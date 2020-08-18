Министр обороны Украины рассказал о переговорах с британским коллегой

Короткая ссылка
Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что обсудил с главой британского оборонного ведомства Беном Уоллесом ситуацию в стране и вопрос повышения боевого потенциала ВМС Украины.
Министр обороны Украины рассказал о переговорах с британским коллегой
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства Украины.

Стороны оценили ситуацию на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, а также обсудили «пути реагирования на возникающие угрозы».

«Мы также обсудили состояние и перспективы имплементации задач оборонной реформы, вопросы евроатлантической интеграции в контексте максимального использования новых инструментов оборонного и военного сотрудничества, которые получила Украина с приобретением статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями», — сказал Таран.

По его словам, в ходе переговоров были выделены приоритеты военного сотрудничества двух стран. Таран добавил, что «ключевое место занимает вопрос развития способностей и повышение боевого потенциала ВМС ВС Украины при участии Великобритании».

Ранее Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить