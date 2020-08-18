Министр обороны Великобритании прибыл в Киев

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом сообщает посольство Великобритании на Украине.

«На повестке дня укрепление сотрудничества между Великобританией и Украиной в сфере обороны и безопасности», — говорится в сообщении в Facebook.

Ранее стало известно, что в сентябре в Львовской области Украины будут проведены международные учения Rapid Trident — 2020, в которых будут участвовать около 4 тыс. военнослужащих.

Как сообщалось, кроме вооружённых сил Украины и США, участие в учениях примут военнослужащие из Германии, Дании, Румынии, Литвы, Польши, Канады и Великобритании.