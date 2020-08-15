На Украине в сентябре пройдут международные военные учения 

В сентябре в Львовской области Украины будут проведены международные учения Rapid Trident — 2020, в которых будут участвовать около 4 тыс. военнослужащих.

Об этом информирует пресс-служба Минобороны Украины.

«Кроме вооружённых сил Украины и США, участие в учениях примут военнослужащие из Германии, Дании, Румынии, Литвы, Польши, Канады и Великобритании», — заявили в министерстве.

Всего в учениях будут участвовать около 4 тыс. человек личного состава. Начнутся манёвры во второй половине сентября и продлятся в течение двух недель.

В июле в Минобороны Украины сообщили об учениях Sea Breeze 2020 в Чёрном море.