На Украине в сентябре пройдут международные военные учения
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Об этом информирует пресс-служба Минобороны Украины.
«Кроме вооружённых сил Украины и США, участие в учениях примут военнослужащие из Германии, Дании, Румынии, Литвы, Польши, Канады и Великобритании», — заявили в министерстве.
Всего в учениях будут участвовать около 4 тыс. человек личного состава. Начнутся манёвры во второй половине сентября и продлятся в течение двух недель.
В июле в Минобороны Украины сообщили об учениях Sea Breeze 2020 в Чёрном море.