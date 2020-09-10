Киев намерен начать переговоры по пересмотру Соглашения об ассоциации с ЕС

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что украинская сторона рассчитывает на начало переговоров по пересмотру Соглашения об ассоциации с ЕС в 2021 году.
Киев намерен начать переговоры по пересмотру Соглашения об ассоциации с ЕС
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Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Польше.

Отмечается, что соответствующее заявление он сделал в рамках встречи с вице-премьером, министром развития Польши Ядвигой Эмилевичем в ходе экономического форума.

«Министр отметил, что Украина ожидает достижения договорённости о начале переговоров по пересмотру Соглашения об ассоциации Украина — ЕС в 2021 году и надеется на дружескую поддержку Польши в этом важном вопросе», — говорится в заявлении.

В августе украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен затронул вопросы финансовой помощи Евросоюза Украине и евроинтеграцию.

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