Премьер Молдавии назвала евроинтеграцию приоритетом страны

Премьер-министр Молдавии Майя Санду сообщила, что евроинтеграция и сотрудничество с США являются стратегическими приоритетами правительства страны.

«Евроинтеграция, сотрудничество с США по многим направлениям, включая сектор обороны и безопасности, являются стратегическим приоритетом молдавского правительства», — приводит ТАСС её слова.

Санду также уточнила, что Молдавия получит около $46 млн от Международного валютного фонда (МВФ).

В июне европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и молдавский премьер-министр обсудили дальнейшую реализацию Соглашения об ассоциации республики с ЕС.

В августе президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи с российским министром обороны Сергеем Шойгу заявил о возобновлении стратегического партнёрства с Россией по всем направлениям.