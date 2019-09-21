Премьер Молдавии назвала евроинтеграцию приоритетом страны

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Премьер-министр Молдавии Майя Санду сообщила, что евроинтеграция и сотрудничество с США являются стратегическими приоритетами правительства страны.
Премьер Молдавии назвала евроинтеграцию приоритетом страны
  • Reuters

«Евроинтеграция, сотрудничество с США по многим направлениям, включая сектор обороны и безопасности, являются стратегическим приоритетом молдавского правительства», — приводит ТАСС её слова.

Санду также уточнила, что Молдавия получит около $46 млн от Международного валютного фонда (МВФ). 

В июне европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и молдавский премьер-министр обсудили дальнейшую реализацию Соглашения об ассоциации республики с ЕС.

В августе президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи с российским министром обороны Сергеем Шойгу заявил о возобновлении стратегического партнёрства с Россией по всем направлениям.

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