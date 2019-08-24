Додон заявил о возобновлении стратегического партнёрства с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи с российским министром обороны Сергеем Шойгу заявил о возобновлении стратегического партнёрства с Россией по всем направлениям.

«Хочу отметить, что мы возобновляем стратегическое партнёрство с Россией по всем направлениям... За последние годы у нас на уровне высшего руководства были очень хорошие отношения. Сейчас есть контакты и возобновлены нормальные отношения на уровне парламентов», — цитирует молдавского президента РИА Новости.

Додон сообщил, что в сентябре Россию посетят глава МИД Молдавии Николай Попеску и премьер-министр страны Майя Санду.

Лидер Молдавии также поблагодарил Москву за оказанную помощь Кишинёву.

«Это касается и экономики, и наших мигрантов, и других вопросов, которые мы обсуждали с президентом России (Владимиром Путиным. — RT), и оперативно принимались решения», — отметил Додон.

По его словам, Молдавия и Россия также наметили перспективы для развития военного сотрудничества.

Ранее Додон рассказал о подготовке встречи с Путиным в России до 10 сентября.