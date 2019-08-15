Додон заявил о подготовке встречи с Путиным до 10 сентября

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Президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала Moldova 1 заявил, что планирует до 10 сентября отправиться с рабочим визитом в Россию и провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Додон заявил о подготовке встречи с Путиным до 10 сентября
  • РИА Новости

«В конце августа — начале сентября уже точно запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, сейчас оговариваются наши повестки... Точно не позднее 10 сентября у меня состоится встреча с Путиным в рамках рабочего визита», — цитирует молдавского лидера РИА Новости.

По его словам, в ходе переговоров будет обсуждаться в том числе вопрос поставок в Молдавию российского газа.

Ранее Додон заявил, что рассчитывает получить от Москвы скидку на газ при условии сохранения транзита через Украину.

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