Додон рассчитывает на скидку на газ для Молдавии от России

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Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что рассчитывает получить от России скидку на газ для Молдавии при условии сохранения транзита через Украину.
Додон рассчитывает на скидку на газ для Молдавии от России
  • Reuters

«Если мы не получим скидку от «Газпрома» на текущие поставки... то придётся увеличивать тарифы. Я на прошлой неделе... официально обратился к президенту России с просьбой, чтобы нам дали скидку с 1 сентября», — сказал Додон в эфире телеканала RTR Moldova.

Он подчеркнул, что его основная задача — убедить Россию в предоставлении Молдавии этой скидки.

При этом, по его словам, ситуация осложнится, если Россия прекратит транзит газа через Украину.

«Если транзит будет, то нам нужно договариваться о цене газа на следующий год и обговаривать условия транзита. Если транзита не будет, то нам сложно рассчитывать на реверс, поскольку это технически непростой процесс», — отметил Додон.

Ранее сообщалось, что Додон в ходе визита в Москву 17 июля обсудит с руководством «Газпрома» снижение цен на газ для Молдавии.

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