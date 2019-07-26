Додон рассчитывает на скидку на газ для Молдавии от России
- Reuters
«Если мы не получим скидку от «Газпрома» на текущие поставки... то придётся увеличивать тарифы. Я на прошлой неделе... официально обратился к президенту России с просьбой, чтобы нам дали скидку с 1 сентября», — сказал Додон в эфире телеканала RTR Moldova.
Он подчеркнул, что его основная задача — убедить Россию в предоставлении Молдавии этой скидки.
При этом, по его словам, ситуация осложнится, если Россия прекратит транзит газа через Украину.
«Если транзит будет, то нам нужно договариваться о цене газа на следующий год и обговаривать условия транзита. Если транзита не будет, то нам сложно рассчитывать на реверс, поскольку это технически непростой процесс», — отметил Додон.
Ранее сообщалось, что Додон в ходе визита в Москву 17 июля обсудит с руководством «Газпрома» снижение цен на газ для Молдавии.