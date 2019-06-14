Украина предложила Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС

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Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».
Украина предложила Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС
  • РИА Новости

«Укртрансгаз» направил предложение Молдавии в связи с задержкой строительства интерконнекторов Румыния — Молдавия, что ставит молдавскую сторону в зависимость от очередных переговоров с «Газпромом», — говорится в сообщении.

Как отмечается, использование украинской ГТС позволит «минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита природного газа из Российской Федерации, и гарантировать безопасность поставок газа молдавским потребителям».

Кроме того, Киев предложил Кишинёву создать собственный страховой запас газа в украинских подземных хранилищах для бесперебойных поставок газа молдавским потребителям следующей зимой.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон обсудил с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером новые условия поставки газа.

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