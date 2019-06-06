Додон намерен обсудить с «Газпромом» новые условия поставки газа

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что собирается обсудить с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером новые условия поставки газа.

Об этом глава страны написал на своей странице в Facebook.

«Провёл рабочую встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером... В частности, обсудили вопросы, связанные с поставкой российского газа в Молдавию и его транзитом по территории республики. Достигнуты договорённости о начале переговоров по условиям новых контрактов на поставку и на транзит газа с 1 января 2020 года», — написал он.

Ранее первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что новый среднесрочный контракт на покупку «Газпромом» туркменского газа может начать действовать с III квартала 2019 года.