В правительстве России рассказали о контракте «Газпрома» и «Туркменгаза»
Он сообщил, что по результатам договорённостей, которые были достигнуты в марте и апреле 2019 года, «по линии ПАО «Газпром» подписан краткосрочный контракт на закупку туркменского газа».
«В настоящее время идёт согласование среднесрочного контракта купли-продажи газа с ГК «Туркменгаз», вступление в силу которого предполагается с III квартала 2019 года», — цитирует ТАСС Приходько.
В апреле Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.