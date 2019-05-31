В правительстве России рассказали о контракте «Газпрома» и «Туркменгаза»

Первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что новый среднесрочный контракт на покупку «Газпромом» туркменского газа может начать действовать с III квартала 2019 года.

Он сообщил, что по результатам договорённостей, которые были достигнуты в марте и апреле 2019 года, «по линии ПАО «Газпром» подписан краткосрочный контракт на закупку туркменского газа».

«В настоящее время идёт согласование среднесрочного контракта купли-продажи газа с ГК «Туркменгаз», вступление в силу которого предполагается с III квартала 2019 года», — цитирует ТАСС Приходько.

В апреле Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.