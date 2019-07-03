Додон рассчитывает обсудить с Россией скидку на газ для Молдавии

Короткая ссылка
Президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova выразил надежду, что до середины августа сможет обсудить с высшим руководством России получение скидки на газ до конца 2019 года.
Додон рассчитывает обсудить с Россией скидку на газ для Молдавии
  • Reuters

«Нужно договориться с Россией о скидке на газ, я уже начал проталкивать эту идею — не буду разглашать детали. Надеюсь, что до середины августа у меня будет возможность обсудить с высшим руководством России эту возможность, нам нужна скидка на четыре-пять месяцев до конца года», — приводит РИА Новости слова Додона.

По его словам, помочь разобраться в ситуации с тарифами должна и смена руководства Moldovagaz. 

Ранее Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить