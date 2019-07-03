Додон рассчитывает обсудить с Россией скидку на газ для Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova выразил надежду, что до середины августа сможет обсудить с высшим руководством России получение скидки на газ до конца 2019 года.

«Нужно договориться с Россией о скидке на газ, я уже начал проталкивать эту идею — не буду разглашать детали. Надеюсь, что до середины августа у меня будет возможность обсудить с высшим руководством России эту возможность, нам нужна скидка на четыре-пять месяцев до конца года», — приводит РИА Новости слова Додона.

По его словам, помочь разобраться в ситуации с тарифами должна и смена руководства Moldovagaz.

Ранее Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии.