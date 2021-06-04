В Кремле прокомментировали ход подготовки встречи Путина и Зеленского

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ход подготовки встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.
В Кремле прокомментировали ход подготовки встречи Путина и Зеленского
  • © Global Look Press / РИА Новости

По его словам, определённости в вопросе проведения данной встречи пока нет. 

«Нет. Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы все знаете ответы господина Зеленского. Каких-то совсем конкретных деловых предложений по повестке дня такой потенциальной встречи по линии офиса президента Украины мы пока не получили», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Песков вновь повторил, что Крым не подлежит обсуждению, если переговоры двух лидеров в итоге состоятся.

«Это вот было субстантивное предложение. Оно не совсем коррелируется с тем, что сказал наш президент. Априори Крым как некая проблема для Украины обсуждению не подлежит», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, при каком условии Зеленский встретится с Путиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить