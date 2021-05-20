Кулеба назвал условие для проведения встречи Зеленского и Путина

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, при каком условии украинский президент Владимир Зеленский встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Кулеба назвал условие для проведения встречи Зеленского и Путина
  • Reuters

Как он заявил в беседе на радио «Новое время», встреча состоится только при условии, что на саммите будут обсуждаться Крым и Донбасс.

«Мы публично озвучили, чего хотим мы, они озвучили, чего хотят они. Есть серьёзные противоположные подходы к этой встрече, но мы будем продолжать с ними говорить и пытаться сблизить эти позиции, потому что в России всё решает Владимир Путин и встречаться нужно с ним... Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме», — сказал он.

Кулеба добавил, что переговоры состоятся лишь тогда, когда Киев убедится, что на этой встрече стороны смогут предметно обсудить те вопросы, которые являются ключевыми для Украины.

Ранее Зеленский заявил о начале переговоров по подготовке встречи с Путиным.

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