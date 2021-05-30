«Далека от стандартов альянса»: зачем Украине обновлённый пакет целей партнёрства с НАТО

Украине предоставят обновлённый пакет целей партнёрства с НАТО, сообщили в Минобороны страны. Отмечается, что Киев первым из стран — партнёров альянса получит новые цели на период до 2025 года. Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о готовности Киева «требовать» вступления в военный блок. Однако эксперты сомневаются, что Украина присоединится к НАТО в обозримом будущем, поскольку она всё ещё слишком далека от стандартов альянса. Кроме того, нынешний статус Украины выгоден странам Запада, полагают аналитики.

Украина станет первым государством среди стран — партнёров НАТО, которое получит обновлённый пакет целей партнёрства с альянсом до 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 28 мая состоялось заседание комитета по партнёрству и коллективной безопасности альянса при участии представителей Киева. Обновлённый пакет целей партнёрства помимо задач содержит также список сил и средств, которые Украина должна подготовить для участия в программе НАТО «Партнёрство ради мира», операциях и миссиях военного блока.

Как говорится на сайте Минобороны республики, во время заседания представители ряда стран НАТО «отметили прогресс» в реформировании украинской оборонной сферы, а также усилия, которые страна прилагает, чтобы следовать стандартам НАТО.

РИА Новости

© Михаил Палинчак

Теперь документ будет направлен на рассмотрение Североатлантического совета.

Впрочем, как отметил в комментарии RT президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, принятие нового пакета целей партнёрства вряд ли приблизит Украину к членству в альянсе.

«Это всего лишь формальная процедура, которая, по сути, ни на что не влияет. Однако любые новости о НАТО власти страны стараются подавать в позитивном тоне. Хотя Украина не готова к интеграции в альянс, власти всё равно будут изображать, будто есть какой-то прогресс», — говорит Охрименко.

Тридцать лет спустя

Напомним, сотрудничество Киева и Североатлантического альянса началось в 1991 году. Тогда Украина присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества, а в 1994 году вступила в программу «Партнёрство ради мира». Спустя ещё три года украинское руководство подписало с альянсом Хартию об особом партнёрстве. В те же годы была основана и Комиссия НАТО — Украина (КНУ).

Решение о принципиальной возможности вступления Украины в НАТО было принято участниками альянса в 2008 году на саммите в Бухаресте.

Госпереворот на Украине 2014 года подстегнул евроатлантические устремления Киева. В 2017 году в республике был принят закон, закрепивший приоритеты её государственной политики — ими стали планы по вступлению в НАТО и ЕС. В 2019 году эти цели были также зафиксированы в Конституции страны.

Военнослужащие Украины и США во время учений Rapid Trident 2020

Reuters

© Gleb Garanich

При этом Североатлантический альянс не спешит наделять Украину статусом постоянного члена блока. Так, страна стала участником Партнёрства расширенных возможностей НАТО только летом 2020 года.

Этот формат сотрудничества обеспечил Киеву расширенный доступ к программам и учениям блока, а также к обмену информацией. Как заявила тогда официальный представитель альянса, такое решение «признаёт значительный вклад Украины в миссии НАТО».

Также по теме «Источник проблем и рисков»: почему НАТО затягивает рассмотрение вопроса о вступлении Украины в альянс За последние годы Вооружённые силы Украины стали «щитом Европы», а возможное вступление страны в НАТО «усилит» альянс. С таким...

Однако это не приблизило Украину к получению Плана действий по подготовке к членству в НАТО (ПДПЧ НАТО). Речь идёт о программе мероприятий по подготовке стран — кандидатов к вступлению в альянс. План включает пять основных разделов: оборонный, политико-экономический, правовой, а также секции, посвящённые вопросам ресурсов и безопасности.

Большие надежды Киев возлагал на саммит НАТО, который должен пройти в июне. Так, в марте вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что республика рассчитывает получить от альянса ответ на запрос о предоставлении стране ПДПЧ. По её словам, это нужно Киеву для понимания позиции альянса по сотрудничеству на ближайшее десятилетие.

«Сегодня страны НАТО формируют новое видение до 2030 года. Украина должна понимать, где страны альянса видят её в десятилетней перспективе. Поэтому важно иметь ответ о получении плана действий по членству», — сказала Стефанишина в интервью агентству «Укринформ».

В начале марта на тему вступления Украины в НАТО высказался и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Он выразил надежду, что процесс «будет максимально ускорен», поскольку Украина «является форпостом защиты демократических ценностей» в условиях войны и украинцы гибнут в Донбассе «за свой демократический выбор».

По его мнению, «сейчас настало время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления».

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service

Однако в НАТО быстро охладили пыл Киева. Как заявила в начале апреля заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер, хотя НАТО и следует политике открытых дверей для новых кандидатов, дальнейшие шаги по членству Украины в альянсе в настоящее время не предусмотрены.

Источник RT в партии «Слуга народа» также полагает, что Украине не стоит рассчитывать на интеграцию в альянс, в первую очередь из-за конфликта в Донбассе.

«Кому в НАТО нужна страна, на территории которой ведётся война? Да ещё такая, которая не выполняет взятые на себя обязательства? Так что можно вечно мечтать о вступлении в НАТО, но это не имеет никакого смысла», — уверен депутат.

Торговля русофобией

Однако в мае Киев снова обнадёжил польский президент Анджей Дуда, который заявил, что на предстоящем саммите НАТО будет обсуждаться дорожная карта для вступления Украины в блок.

Также по теме «Исходя из их нужд»: почему Вашингтон заявил о намерении продолжать оказывать военную помощь Киеву США планируют и дальше поставлять Украине некоторые виды вооружений и направлять своих военных инструкторов, заявил глава Пентагона...

Впрочем, на деле Украину пока даже не пригласили на мероприятие альянса. Как заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба, украинская сторона разочарована этим и не понимает, как можно проводить саммит без её участия на фоне «агрессивных действий РФ».

«Мы благодарны нашим партнёрам НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло 13 лет, и ни единого шага к выполнению этого решения не было сделано... Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормёжки обещаниями», — добавил министр.

Кроме того, по словам источника RT в офисе президента Украины, нежелание НАТО ускорить принятие страны в блок «очень огорчает президента Зеленского».

«Украина стремится в альянс, это одна из её стратегических целей. Но пока блок не спешит предоставлять реальную программу действий, вероятно, из-за слабого уровня подготовки и высокого уровня коррупции», — отметил он.

В свою очередь, собеседник RT в украинском МИД говорит, что над улучшением отношений с НАТО «работает вся украинская дипломатия».

«Украина хочет присоединиться к НАТО, но в ближайшие пару лет, а не в неопределённом будущем. Нам нужен доступ к западным технологиям, а не пустые обещания», — подчеркнул он.

Однако, как констатируют аналитики, украинская армия не отвечает стандартам НАТО ни по вооружению и технике, ни по подготовке.

«Если Украине сейчас выдать ПДПЧ или принять её в НАТО, от членов альянса потребуются колоссальные вложения в развитие ВСУ. Исключать, что Киев когда-то вступит в альянс, нельзя, но этот процесс займёт много времени, поскольку украинская армия далека от стандартов блока», — считает Охрименко.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин считает, что руководству альянса выгодно держать Украину «на пороге НАТО».

«В своём стремлении в блок Киев всё больше усиливает русофобию в своей политике. Этот фон влияет и на соседние восточноевропейские страны. В итоге сама Украина может использоваться в качестве силы для провокаций против России. Разговоры же о вступлении Украины в НАТО просто создают информационный шум, не более того. В Киеве отчасти уже понимают, что его просто используют. Но власти Украины вынуждены продвигать этот курс. Страна торгует русофобией в обмен на помощь из-за рубежа», — подытожил Подберёзкин.