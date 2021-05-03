Дуда: НАТО обсудит дорожную карту для вступления Украины в альянс

Президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что июньский саммит НАТО обсудит дорожную карту для вступления Украины в альянс.

«Я рассказал господину президенту (Зеленскому) о перспективе приближающегося саммита Бухарестской девятки, то есть государств Центральной Европы – членов НАТО, который через неделю состоится в Бухаресте, где мы будем разговаривать о проблемах безопасности, и думаю, что вопрос Украины и Белоруссии будет там очень-очень важной темой, особенно Украины», — приводит РИА Новости слова Дуды.

Он отметил, что «на приближающемся саммите всего Североатлантического союза, который через полтора месяца – в середине июня состоится в Брюсселе, где эта тема с полной уверенностью тоже будет обсуждаться».

Он пояснил, что на саммите НАТО обсудят «во-первых – вопрос безопасности Украины как таковой, а в связи с тем безопасности всей Центральной Европы, а во-вторых – вопрос также указания Украине формализованным способом дороги, которую она должна пройти для членства в Североатлантическом союзе, дорожной карты для этого членства, которое является фундаментальным вопросом и за что Украина борется».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу.