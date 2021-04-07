В ФРГ высказались по поводу процесса вступления Украины в НАТО

Представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер высказалась по поводу процесса вступления Украины в НАТО.

«Как вы знаете, НАТО в целом проводит политику открытых дверей. Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по её членству в настоящее время не предусмотрены», — цитирует её ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО единственным способом завершить вооружённый конфликт в Донбассе.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак, в свою очередь, выразил мнение, что вступление страны в НАТО усилит Североатлантический альянс, поскольку ВСУ «стали настоящим щитом Европы».