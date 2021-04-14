«Далёкая и эфемерная перспектива»: почему на Украине вновь заговорили о поставках Patriot

Киев рассчитывает на размещение на Украине зенитных ракетных комплексов Patriot. О готовности развернуть американские средства ПВО сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Такие заявления появились на фоне обострения в Донбассе. По мнению экспертов, Киев намерен воспользоваться эскалацией на линии соприкосновения и получить больше военной техники. Однако, как полагают аналитики, американцы не готовы передавать ВСУ системы Patriot.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью американскому журналу Time заявил о необходимости развёртывания в стране американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. По его словам, основанием для размещения данных видов техники является военное сдерживание Москвы.

«Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. И где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие — в Польше. А должны быть здесь», — сказал Ермак.

Глава офиса президента Украины не пояснил формат вероятного развёртывания Patriot. По мнению экспертов, скорее всего, Киев надеется на поставку ЗРК в рамках военной помощи либо на заключение контракта со значительной скидкой как «особому партнёру» Соединённых Штатов.

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Руководство Украины неоднократно поднимало вопрос о поставке Patriot. Так, в июне 2018 года Степан Полторак, занимавший тогда пост министра обороны Украины, призвал правительство страны изыскать средства на приобретение американских средств ПВО. Как пояснил глава военного ведомства, поставка данного вооружения помогла бы «закрыть границу» с РФ.

«$4 млрд хватило бы нам, чтобы мы купили пять дивизионов американской системы ПВО Patriot и полностью могли бы закрыть границу с Россией», — сказал Полторак.

В 2018 году вопрос приобретения данных ЗРК обсуждался на встрече президентов Украины и США на полях саммита НАТО и в ходе переговоров украинской стороны с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. В августе того же года Киев направил Вашингтону запрос на приобретение Patriot, но так и не получил положительного ответа.

Ранее сделку с Вашингтоном на покупку данных средств ПВО заключила Варшава. Стоимость контракта составила $4,75 млрд. В Министерстве обороны Польши считают, что поставка ЗРК должна предоставить стране больше возможностей «эффективно противодействовать российским системам «Искандер».

На текущий момент ЗРК ещё не стоят на вооружении польской армии. Ожидается, что американцы передадут Варшаве все элементы Patriot двумя партиями в 2022 и 2024 году. По условиям сделки Польше будут поставлены 16 пусковых установок, 208 ракет и четыре радиолокационные станции (РЛС).

«Политический пиар»

Как заявил ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, у Киева очень мало шансов на приобретение Patriot из-за политических, финансовых и технических преград. В настоящее время обсуждение перспектив поставок американских ЗРК осуществляется киевскими властями прежде всего для пиара.

«Украинское руководство делает из этого некий политический пиар и, возможно, намеревается подтолкнуть к ответным неразумным шагам представителей элиты США. Но не думаю, что американцы пойдут на заключение контракта, понимая, настолько сильно это может обострить отношения с РФ. В любом случае сделка, если о ней вообще имеет смысл говорить, будет коммерческой, а Киев вряд ли сможет найти на это несколько миллиардов долларов», — рассуждает Ермаков.

Пусковая установка ЗРК Patriot

Reuters

© Osman Orsal

По словам Ермакова, реализация контрактов на поставку ЗРК является чрезвычайно трудоёмким процессом: огромное количество времени уходит на согласование деталей соглашения, обучение будущих боевых расчётов и инженерно-технического персонала.

«Американцы осторожничают при обсуждении поставок ЗРК и пытаются получить максимально выгодные для себя условия на переговорах, что отчётливо проявилось в переговорах с Турцией по Patriot. США не очень доверяли своему союзнику. В итоге Анкара заключила контракт с Москвой на покупку С-400. Вопрос о контракте Patriot для Киева имеет все шансы повиснуть в воздухе», — говорит Ермаков.

В разговоре с RT военный обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что «приобретение Patriot не имеет практического смысла для Украины» и может лишь усугубить ситуацию с безопасностью в регионе. Эксперт напомнил, что ВСУ неоднократно демонстрировали низкую культуру обращения с высокотехнологичным вооружением, включая системы ПВО.

Так, 4 октября 2001 года в ходе учений украинский расчёт ЗРК С-200 по ошибке уничтожил над Чёрным морем гражданский лайнер Ту-154М. Жертвами катастрофы стали 12 членов экипажа и 66 пассажиров — 51 гражданин Израиля и 15 россиян. При этом Киев не сразу признал вину, несмотря на мгновенно появившиеся доказательства удара по самолёту со стороны ВСУ.

17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, где происходили боевые действия с участием украинской армии и ополчения, из ЗРК «Бук» был сбит Boeing 777. Погибли все находившиеся на борту лайнера 298 человек. Киев обвинил в трагедии повстанцев, однако Москва утверждает, что пуск был осуществлён из района, подконтрольного ВСУ. Российские эксперты убеждены, что катастрофа произошла по причине низкого профессионализма украинских зенитчиков.

«Я бы не хотел применять резких выражений, но приличными словами сложно описать уровень культуры эксплуатации вооружений, которые есть в рядах ВСУ, начиная от простейших и заканчивая такими сложными системами, как зенитные ракетные комплексы. Чтобы не допустить новых трагедий, Украине нельзя передавать ни Patriot, ни другое летальное оружие», — отметил Дрозденко.

«Выбить хоть какие-то преференции»

Эксперты полагают, что офис президента намеренно поднял вопрос о поставке Patriot, рассчитывая воспользоваться текущим обострением ситуации в Донбассе.

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл на линию разграничения, в район, где, как утверждается, было зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня.

12 апреля в интервью телеканалу CNN президент Украины заявил, что администрация Джо Байдена могла бы «сделать больше» для помощи Украине в «сдерживании» РФ и завершении конфликта. По мнению украинского лидера, стране необходимо предоставить больше вооружений, денег и членство в Североатлантическом альянсе.

«Если они (США. — RT) видят Украину в НАТО, то пусть заявляют об этом прямо и подкрепляют делом, а не словами», — сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский на линии соприкосновения

© Пресс-служба президента Украины

13 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Североатлантический альянс «институцией, которой можно доверять». Глава МИД Украины считает, что членство страны в западном военном блоке — «это вопрос времени».

Как отмечает Сергей Ермаков, украинское руководство пользуется практически любым предлогом, чтобы напомнить о «своём стремлении к евро-атлантической интеграции». По словам эксперта, ради вступления в НАТО власти страны готовы пожертвовать суверенитетом, предоставить территорию для размещения иностранных военных баз, ракетных систем и боевых кораблей.

«В США и НАТО хватает горячих голов, многое делается для разжигания русофобии, но по поводу принятия Украины в НАТО доминирует рациональный подход. На Западе не готовы брать ответственность за Украину и до предела обострять отношения с Москвой. Членство в НАТО для Украины — очень далёкая и эфемерная перспектива», — уверен Ермаков.

По мнению эксперта, поддержка Соединённых Штатов Украины в сфере обороны и безопасности, как и прежде, будет ограничена ежегодной военной помощью, в рамках которой ВСУ передаются не самые новые образцы вооружений.

Похожего взгляда на ситуацию вокруг интеграции Украины в НАТО придерживается Дмитрий Дрозденко. Аналитик полагает, что Соединённые Штаты не собираются давать Киеву гарантии безопасности, зафиксированные в пятой статье Устава НАТО, и вряд ли будут игнорировать мнение «старой Европы», выступающей резко против членства Украины в альянсе.