«Рынок очень конкурентный»: как Украина принимает стратегию развития ОПК

Правительство Украины в ближайшее время утвердит стратегию развития оборонного-промышленного комплекса (ОПК) страны, согласованную с международными партнёрами Киева, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Ранее было принято решение упразднить концерн «Укроборонпром» и приватизировать ряд его предприятий, чтобы повысить эффективность украинского ОПК. Эксперты отмечают, что оборонная отрасль Украины находится в состоянии перманентной реформы, однако видимых результатов это так и не принесло, этот сектор представляет чрезвычайно низкий интерес для западных партнёров Киева.

Правительство Украины согласовало стратегию развития оборонно-промышленного комплекса страны, и в ближайшее время она будет утверждена кабинетом министров. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Совместно с Минстратегпромом, Минэкономики, «Укроборонпромом», аппаратом СНБО, комитетом ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны обсудили проект стратегии развития ОПК. Документ согласован всеми ведомствами и поддержан международными партнёрами. В ближайшее время утвердим его на заседании правительства», — говорится в Telegram-канале Шмыгаля.

Украинский премьер добавил, что реализация данной стратегии станет важным шагом в продолжении «единой государственной политики, направленной на усиление обороноспособности государства».

Реформа и приватизация



Министерство экономического развития и торговли Украины сообщило о подготовке стратегии реформирования ОПК в сентябре 2020 года. Ведомство отмечало, что целью является «трансформация» оборонно-промышленного комплекса для более эффективного удовлетворения потребностей сил безопасности и обороны.

В рамках этой стратегии была сформирована так называемая иерархия целей. В качестве первоочередной задачи указывалось «системное и рациональное» реформирование ОПК. Затем следовали внедрение эффективных механизмов взаимодействия между заказчиками и предприятиями, поддержка технического и технологического развития предприятий, интеграция украинских производителей в международный рынок вооружения и повышение инвестиционной привлекательности и финансового состояния предприятий отрасли.

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В разработке стратегии принимали участие не только государственные структуры, но и частные компании и общественные организации. При этом более подробных пояснений относительно того, как будут достигаться эти цели, не приводилось.

Стоит отметить, что реорганизация украинского ОПК началась ещё до принятия новой стратегии. Так, в декабре 2020 года гендиректор государственного оборонного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев анонсировал его ликвидацию.

«В следующем году «Укроборонпром» прекратит своё существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы не допустить каких-либо коррупционных или иных рисков», — заявил Гусев.

Вместо «Укроборонпрома» планируется создать холдинг «Оборонительные системы Украины», который бы занимался высокоточным вооружением, бронетехникой, радарными и морскими системами, и отдельный аэрокосмический холдинг — в его компетенцию, соответственно, должны входить авиастроение и космические системы. При этом Юрий Гусев тогда подчеркнул, что данная концепция реорганизации является предварительной.

В свою очередь, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что конкретные результаты этих реформ планируется получить в течение действующего срока президента Владимира Зеленского.

«Поэтому год или два, больше времени у нас нет», — подчеркнул он.

Концерн «Укроборонпром»

Reuters

© Gleb Garanich

Правительство Украины позднее утвердило перечень из 18 предприятий, подлежащих приватизации в рамках реформы концерна «Укроборонпром». Среди них судостроительное конструкторское бюро «Изумруд», Харьковский завод транспортного оборудования, Украинский радиотехнический институт.

В январе 2021 года Верховная рада поддержала реформу концерна и ОПК в первом чтении. Уже в феврале Юрий Гусев заявил, что концерн планируется ликвидировать до конца июня этого года.

Концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году и включал в себя более 100 предприятий и заводов в основных отраслях оборонной промышленности Украины. Общий штат предприятий концерна составляет около 67 тыс. человек.

Бесконечная реорганизация

Эксперты и собеседники RT в политических кругах Украины отмечают, что после событий 2014 года и смены власти в результате государственного переворота оборонная промышленность страны находится в состоянии постоянного реформирования без каких-либо видимых результатов.

По словам собеседника RT в Минэкономики, теперь приходится согласовывать стратегию развития ОПК Украины с западными партнёрами из-за их опасений по поводу высокого уровня коррупции в этой отрасли.

«ОПК Украины находится в сложном положении — большинство предприятий не работают или занимаются модернизацией советской техники. Отрасль нуждается в инвестициях и снижении уровня коррупции — западные партнёры ещё помнят «оружейные» скандалы в окружении президента Петра Порошенко», — рассказал он.

Напомним, что в 2019 году разразился крупный скандал, связанный с коррупцией в «Укроборонпроме».

Украинские журналисты опубликовали расследование, в котором утверждали, что к ним попал архив переписки участников предполагаемой коррупционной схемы в концерне.

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С её помощью из оборонного бюджета Украины выводились сотни миллионов гривен. По информации СМИ, к схеме был причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Кроме того, в махинациях могли быть задействованы компании-посредники, в частности принадлежавшее Порошенко до 2018 года судостроительное предприятие «Кузница на Рыбальском». Как писали украинские СМИ, главу государства и Олега Гладковского связывала личная дружба.

Собеседник RT в Минобороны Украины рассказал, что одной из основных целей новой стратегии развития ОПК страны является вывод украинских предприятий на международный рынок, где сейчас их доля составляет менее 1%, что в разы меньше, чем ещё 10—12 лет назад.

«Государственные компании не могут разрабатывать современное оружие, поэтому вся надежда на частников. Но, если честно, вся эта инициатива вызывает много вопросов. Инвесторы видели историю с продажей компании «Мотор Сич», которую сначала продали китайским инвесторам, а затем передумали. Кто захочет связываться со страной, где правила ведения бизнеса меняются так же, как погода в Лондоне», — отметил представитель оборонного ведомства.

Напомним, китайские компании начали инвестировать в «Мотор Сич» в 2016 году, сосредоточив в итоге в своих руках более половины акций запорожского предприятия.

В 2017 году СБУ заблокировала сделку по продаже предприятия китайцам под предлогом намерения новых акционеров построить собственный двигателестроительный завод в КНР. Китайские инвесторы подали иски в международный арбитраж с целью взыскания с Киева $3,6 млрд за убытки от инвестиций в «Мотор Сич».

Здание открытого акционерного общества «Мотор Сич» в Запорожье

РИА Новости

© Марина Лысцева

В конце января 2021 года Владимир Зеленский ввёл против китайских инвесторов предприятия санкции, а в марте стало известно, что «Мотор Сич» будет национализирован. Тогда эксперты отмечали, что Киев пошёл на такой шаг, чтобы угодить американской администрации Джо Байдена, которая продолжает конфронтационную линию в отношении Китая, начатую ещё предшественником нынешнего президента США.

Усомнился в эффективности новой стратегии и собеседник RT в президентской партии «Слуга народа». По его словам, украинские чиновники таким способом пытаются изыскать новые статьи дохода.

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«Я думаю, ни для кого не секрет, что промышленное производство на Украине падает. Страна торгует сырьём — зерном, на котором много не заработаешь. Украинские чиновники почему-то решили, что деньги можно получать за счёт продажи оружия. Но они, видимо, не знают, что этот рынок очень конкурентный и количество покупателей старого украинского оружия в мире сокращается. Поэтому стратегия развития ОПК так и останется на бумаге», — подчеркнул депутат.

В комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков отметил, что, несмотря на согласование своих стратегий с международными партнёрами, ОПК Украины представляет очень небольшой интерес для западных стран: Киев неоднократно пытался наладить партнёрские отношения по этой линии со странами Запада, но до практических шагов дело не доходило.

«Оборонно-промышленный комплекс Украины после разрыва отношений с Россией пришёл в упадок, так как в основном его предприятия держались на кооперации с компаниями из РФ. Сегодня Россия по продажам вооружений военной техники намного опередила Украину, которая некогда была одним из лидеров этого рынка. Но это лидерство Киева было обеспечено тем, что страна распродавала запасы советской военной техники и вооружений, которые лежали на армейских складах», — рассказал эксперт.

С такой оценкой согласился политолог и экономист Александр Дудчак. Он отметил, что сейчас украинский ОПК самостоятельно может производить лишь стрелковое оружие и технику относительно невысокого качества.