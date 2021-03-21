«Ссора с Пекином обойдётся очень дорого»: как Киев провоцирует конфликт с Китаем из-за «Мотор Сич»

Киевский суд наложил арест на всё имущество и акции запорожского двигателестроительного предприятия «Мотор Сич». Об этом говорится в сообщении СБУ, которая расследует дело о возможной «незаконной концентрации акций» этой компании. В ближайшее время «Мотор Сич» должен перейти под контроль государства, хотя более половины ценных бумаг принадлежит китайским инвесторам. В Пекине неоднократно выражали недовольство действиями Киева и в итоге подали в международный арбитраж иски на общую сумму $3,6 млрд. Собеседники RT в украинских политических кругах считают, что руководство страны стремится угодить администрации Байдена, которая продолжает конфронтационную линию в отношении Китая. Однако, как прогнозируют эксперты, дальнейшее противостояние с КНР обернётся для Украины масштабными экономическими потерями без надежды на компенсацию со стороны США.

Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество и 100% акций АО «Мотор Сич» и передал их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Об этом сообщается на сайте СБУ.

«Речь идёт не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинского «Мотор Сич» —вопрос национальной безопасности», — цитирует пресс-служба СБУ главу ведомства Ивана Баканова.

В настоящее время спецслужба осуществляет досудебные расследования по ситуации с «Мотор Сич» по двум направлениям: «диверсионная и подрывная деятельность в пользу РФ» и «нарушение законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций».

«В собственность украинского народа»

В ближайшее время предприятие «Мотор Сич» должно полностью перейти под контроль украинского государства. Соответствующее решение было принято 11 марта на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) под председательством Владимира Зеленского.

Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, выступая 12 марта в программе «Свобода слова» на телеканале «Украина», предприятие «Мотор Сич» «будет возвращено в собственность украинского народа».

«Украина не может позволить себе, пребывая в состоянии войны, отдать в чужие руки предприятие, от которого зависит украинская обороноспособность», — сказал Данилов.

При этом в пропрезидентской партии «Слуга народа» пообещали подготовить законопроект о национализации «Мотор Сич». Как сообщил 12 марта глава этой политсилы Александр Корниенко, документ будет представлен через две-три недели. На текущий момент он так и не опубликован.

«Арахамия (глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. — RT) говорил, что есть такое направление работы. Законопроект нужно написать. Законопроект о национализации любого предприятия — это не так просто юридически», — посетовал Корниенко.

Сам Арахамия связал необходимость национализации «Мотор Сич» с санкциями, которые в конце января ввёл Зеленский против китайских инвесторов. Тогда в чёрный список попали следующие юрлица: Skyrizon Aircraft, Hong Kong Skyrizon, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment и Beijing Xinwei Technology Group.

Официальных объяснений причин введения санкций от Киева не последовало. По данным источников RT в офисе президента и в правительстве Украины, ограничительные меры были вызваны стремлением Киева наладить отношения с администрацией Джо Байдена, которая, как и прежний состав Белого дома, проводит политику «сдерживания» КНР.

Китайские власти осудили Киев за введение ограничений. По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, в Пекине всегда требуют «от национальных компаний осуществлять коммерческую деятельность за рубежом в соответствии с законодательством других стран».

Двигатель Д-18Т в цеху АО «Мотор Сич»

РИА Новости

© Марина Лысцева

«Мы категорически против, чтобы правительство другого государства применяло односторонние санкции в отношении китайских предприятий. Надеемся, что украинская сторона в соответствии с юридическими нормами обеспечит защиту законных прав компаний и инвесторов КНР», — сказал Вэньбинь на регулярном пресс-брифинге.

Напомним, китайские компании начали инвестировать в «Мотор Сич» в 2016 году, сосредоточив в итоге в своих руках более половины акций запорожского предприятия. В 2017 году СБУ заблокировала сделку под предлогом намерения новых акционеров построить собственный двигателестроительный завод в КНР.

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Китайские инвесторы пытались оспорить действия Киева, но украинские суды приняли сторону национальных властей. В ответ компании КНР подали иски в международный арбитраж с целью взыскания с Киева $3,5 млрд за убытки от инвестиций в «Мотор Сич». В середине февраля эта сумма была увеличена ещё на $100 млн.

В начале марта собственник Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзин пообещал подать новые иски в суды Китая, Украины и в международные инстанции для защиты «законных прав» инвесторов.

В комментарии RT украинский политолог Александр Семченко не исключил, что совокупные потери Киева от разорванной сделки с КНР могут оказаться «запредельными». По его словам, Зеленский совершает огромную ошибку, обостряя отношения с Пекином.

«У Китая огромное количество рычагов давления. КНР может воспользоваться статусом крупнейшего внешнеторгового партнёра Украины, приостановив импорт критически важных для страны товаров. Экономические потери Украины от ссоры с Китаем могут оказаться запредельными», — предупредил Семченко.

Эксперт полагает, что Киев с большой вероятностью проиграет дела в международном арбитраже, но будет затягивать с выплатами компенсаций китайской стороне.

Аналогичной точки зрения придерживается и ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

«Украина, конечно, будет затягивать судебные процессы и срывать сроки установленных выплат. Но в итоге набегут пени, и придётся заплатить китайцам ещё больше денег. Насколько я могу судить, Китай не на шутку разозлила ситуация с «Мотор Сич». Пекин настроен на разгромную победу в судах», — заявил в разговоре с RT Неменский.

«После звонка из Вашингтона»

Источник RT в офисе президента Украины объяснил антикитайские выпады Киева нежеланием Зеленского ссориться с Соединёнными Штатами.

«Сейчас окружение Зеленского опасается испортить отношения с администрацией Байдена, которая по-прежнему не идёт на контакт. Судьба предприятия покрыта туманом, но не думаю, что у «Мотор Сич» появится новый иностранный инвестор, а значит, у него мало шансов на развитие», — говорит собеседник RT.

Президент Украины Владимир Зеленский

© president.gov.ua

Источник RT в кабинете министров Украины также считает, что «Мотор Сич» пострадал из-за стремления Киева угодить Соединённым Штатам, которые продолжают проводить конфронтационный курс в отношении Пекина.

«Сегодня принимается одно решение, а после звонка из Вашингтона — прямо противоположное. Представьте, как на эти новости реагируют иностранные инвесторы, которых потом призывают вкладывать деньги в украинскую экономику», — отметил собеседник RT.

По мнению экспертов, компромиссный вариант урегулирования конфликта вокруг «Мотор Сич» предлагает президент и бывший основной акционер предприятия Вячеслав Богуслаев. Выступая ранее в Верховной раде, бизнесмен согласился с тем, что запорожскую компанию необходимо передать под контроль государства. В то же время Богуслаев призвал оставить китайцам 35%-й пакет акций.

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«Участие Китая давало надежду, что продукция «Мотор Сич» будет поставляться в КНР. Сейчас же ничто не мешает Пекину в ответ на санкции Зеленского начать более тесное сотрудничество с Россией в области авиационных двигателей. А это приведёт к тому, что запорожская компания лишится рынка сбыта и, скорее всего, высококвалифицированных специалистов, которых Китай будет активно переманивать», — рассуждает Семченко.

Эксперт уверен, что в кризисе вокруг «Мотор Сич» Зеленский действует в интересах Соединённых Штатов, опасающихся утечки двигателестроительных технологий в КНР и усиления позиций Пекина на Украине. Однако, как считает Семченко, Вашингтон не станет помогать Киеву с выплатами по судебным искам.

«Американцы никогда не решают проблемы своих сателлитов. Все проблемы, которые возникнут из-за участия в экономической войне на стороне США, Киеву придётся решать самостоятельно», — прогнозирует политолог.

Его точку зрения разделяет и источник RT в украинской партии «Слуга народа».

«Происходящее с компанией «Мотор Сич» — яркий пример недальновидности руководства страны. Сразу же было понятно, что против сделки выступят американцы, а Зеленский окажется в ловушке. И теперь его офис, как и вся страна, оказались втянуты в разбирательство между США и Китаем. Но за свою лояльность никакой компенсации от американцев Украина не получит. И как будет расплачиваться за сорванный контракт — неизвестно», — говорит депутат.

Олег Неменский также полагает, что Соединённые Штаты не протянут руку помощи Украине в конфликте с Китаем. По словам эксперта, в погоне за налаживанием отношений с администрацией Байдена Зеленский рискует «похоронить» уникальное двигателестроительное предприятие и серьёзно ухудшить экономическую ситуацию внутри страны из-за ответных мер Пекина.

«Зеленский преследует единственную цель — улучшение отношений с Вашингтоном, который выдвигает массу жёстких и невыгодных для Украины требований, в том числе по «Мотор Сич». Отказ их выполнять грозит Киеву большими проблемами, но и ссора с Пекином обойдётся очень дорого. Столь наплевательское отношение к интересам своего бизнеса КНР не оставит без наказания», — подытожил Неменский.