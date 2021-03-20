Суд Украины арестовал имущество и 100% акций предприятия «Мотор Сич»

Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество и 100% акций предприятия «Мотор Сич», сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

«По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности», — говорится в заявлении.

В СБУ напомнили, что в отношении «Мотор Сич» ведутся досудебные расследования по двум направлениям: относительно «диверсионной и подрывной деятельности в пользу России» и по возможным нарушениям законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

В ведомстве уточнили, что «Мотор Сич» продолжит работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.

Ранее сообщалось, что Украина намерена вернуть предприятие «Мотор Сич» в госсобственность.