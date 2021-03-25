МИД Китая прокомментировал национализацию Украиной завода «Мотор Сич»
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«Мы видели соответствующее заявление. Мы призываем украинскую сторону защитить законные права и интересы китайских компаний и инвесторов и надлежащим образом разрешить соответствующие вопросы», — цитирует её ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода «Мотор Сич».
20 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество и 100% акций предприятия «Мотор Сич», сообщила Служба безопасности Украины.