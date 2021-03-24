Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода «Мотор Сич». Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей», — говорится в указе.

Как отмечает ТАСС, данный указ предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства.

20 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество и 100% акций предприятия «Мотор Сич», сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что предприятие «Мотор Сич» было решено вернуть в государственную собственность.