Президент Украины Владимир Зеленский убедился в обострении ситуации в Донбассе во время своей поездки в этот регион.

«Есть, действительно, обострение ситуации в Донбассе, действительно, мы всё это видим, видят и бойцы, и главнокомандующие, все командиры. Понимаю, что работают по нашим бойцам снайперы», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24», его слова приводит РИА Новости.

Зеленский призвал украинских чиновников посещать Донбасс и поддерживать украинских солдат.

«Те, у кого есть власть на Украине, должны быть в Донбассе хотя бы по очереди. Это очень важно. Важно в первую очередь бойцам, важно понимание, что их поддерживает власть, что власть не прячется по кабинетам, а находится там, где действительно сложно, там, где люди — герои, там, где люди решают судьбу, честно говоря, Украины, защищая её границы», — сказал украинский президент.

Ранее Зеленский в ходе рабочей поездки в Донбасс «посетил позиции на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня».

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прокомментировал поездку украинского лидера в Донбасс.

МИД России призвал Украину и страны НАТО остановить военные приготовления, нагнетание напряжённости в Донбассе и воздерживаться от дестабилизирующих действий.