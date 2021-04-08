Зеленский посетил позиции украинских войск в Донбассе
- Reuters
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Отмечается, что Зеленский пообщался с военными, «которые служат на боевых позициях».
«Присутствующие почтили минутой молчания память военных, павших в боях за суверенитет и независимость Украины. Глава государства вручил украинским защитникам государственные награды и ценные подарки», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс.
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прокомментировал поездку украинского лидера в Донбасс.