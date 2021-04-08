Зеленский посетил позиции украинских войск в Донбассе

Короткая ссылка
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Донбасс «посетил позиции на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня».
Зеленский посетил позиции украинских войск в Донбассе
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Отмечается, что Зеленский пообщался с военными, «которые служат на боевых позициях».

«Присутствующие почтили минутой молчания память военных, павших в боях за суверенитет и независимость Украины. Глава государства вручил украинским защитникам государственные награды и ценные подарки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс. 

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прокомментировал поездку украинского лидера в Донбасс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить