Зеленский прибыл в Донбасс

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Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочей повесткой в Донбасс. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Зеленский прибыл в Донбасс
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Отмечается, что Зеленский «посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники».

«Зеленский едет на Донбасс как Верховный главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский провёл встречу с главой Военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем и обсудил с ним ситуацию в Донбассе.

Также сообщалось, что спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау заявила, что участники трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в ходе переговоров подтвердили приверженность режиму прекращения огня.

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал текущую ситуацию в Донбассе.

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