Зеленский заявил, что Украине мало слов поддержки от Байдена

Украина ожидает от администрации американского президента Джо Байдена не слов, а действий. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в комментарии телеканалу СNN во время поездки в Донбасс.

По словам Зеленского, «если США видят Украину в НАТО, то должны сказать это прямо, а потом сделать это».

«Украине нужно больше, чем слова», — сказал украинский лидер.

Как подчеркнул Зеленский, США являются «хорошим другом» Украины, но Байден «должен сделать больше».

Он не исключил, что однозначная поддержка Западом членства Украины в НАТО может вызвать «ответную реакцию России».

Президент Украины также добавил, что украинские солдаты устали от семи лет конфликта в Донбассе, но готовы к столкновению с Россией.

«Это может произойти каждый день. Они готовы, но мы тоже готовы», — отметил президент Украины.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

Кроме того, в Кремле отметили, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей и активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины.