Глава МИД Украины выразил надежду на членство страны в НАТО
- РИА Новости
«Мы считаем, что НАТО — это институция, которой можно доверять, которая придерживается своих обещаний. Для нас членство Украины в НАТО — это вопрос времени», — цитирует Интерфакс-Украина заявление Кулебы, сделанное на совместном брифинге с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
Глава украинского МИД уточнил, что полученный страной статус партнёра с расширенными возможностями позволит существенно повысить «взаимосовместимость между оборонными секторами Украины и НАТО».
Кулеба сообщил, что уже запущен ряд мероприятий в рамках партнёрства с расширенными возможностями.
«Мы должны ускорить наши усилия без любых промедлений, чтобы наполнить партнёрство с расширенными возможностями новыми совместными мероприятиями», — добавил он.
Ранее Кулеба провёл переговоры с председателем ОБСЕ Анн Линде по вопросам безопасности в Донбассе и Крыму.