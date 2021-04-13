Глава МИД Украины выразил надежду на членство страны в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что НАТО сдержит обещание и государство станет членом альянса.

«Мы считаем, что НАТО — это институция, которой можно доверять, которая придерживается своих обещаний. Для нас членство Украины в НАТО — это вопрос времени», — цитирует Интерфакс-Украина заявление Кулебы, сделанное на совместном брифинге с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Глава украинского МИД уточнил, что полученный страной статус партнёра с расширенными возможностями позволит существенно повысить «взаимосовместимость между оборонными секторами Украины и НАТО».

Кулеба сообщил, что уже запущен ряд мероприятий в рамках партнёрства с расширенными возможностями.

«Мы должны ускорить наши усилия без любых промедлений, чтобы наполнить партнёрство с расширенными возможностями новыми совместными мероприятиями», — добавил он.

Ранее Кулеба провёл переговоры с председателем ОБСЕ Анн Линде по вопросам безопасности в Донбассе и Крыму.