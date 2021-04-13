Глава МИД Украины выразил надежду на членство страны в НАТО

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что НАТО сдержит обещание и государство станет членом альянса.
Глава МИД Украины выразил надежду на членство страны в НАТО
  • РИА Новости

«Мы считаем, что НАТО — это институция, которой можно доверять, которая придерживается своих обещаний. Для нас членство Украины в НАТО — это вопрос времени», — цитирует Интерфакс-Украина заявление Кулебы, сделанное на совместном брифинге с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Глава украинского МИД уточнил, что полученный страной статус партнёра с расширенными возможностями позволит существенно повысить «взаимосовместимость между оборонными секторами Украины и НАТО».

Кулеба сообщил, что уже запущен ряд мероприятий в рамках партнёрства с расширенными возможностями.

«Мы должны ускорить наши усилия без любых промедлений, чтобы наполнить партнёрство с расширенными возможностями новыми совместными мероприятиями», — добавил он.

Ранее Кулеба провёл переговоры с председателем ОБСЕ Анн Линде по вопросам безопасности в Донбассе и Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить