Глава МИД Украины провёл переговоры с председателем ОБСЕ
- Reuters
«Обсудили с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде обострение Россией ситуации с безопасностью в Донбассе и в Крыму, наращивание войск России вблизи границ Украины», — написал Кулеба.
В ходе беседы глава МИД Украины подчеркнул, что «важны чёткие и сильные дипломатические сигналы, чтобы демотивировать Москву от дальнейших деструктивных шагов».
Ранее президент России Владимир Путин в рамках видеоконференции обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на востоке Украины.
Путин в разговоре подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей.