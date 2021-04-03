Глава МИД Украины провёл переговоры с председателем ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и председатель ОБСЕ Анн Линде обсудили вопросы безопасности в Донбассе и Крыму. Об этом глава украинского МИД сообщил в Twitter.

«Обсудили с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде обострение Россией ситуации с безопасностью в Донбассе и в Крыму, наращивание войск России вблизи границ Украины», — написал Кулеба.

В ходе беседы глава МИД Украины подчеркнул, что «важны чёткие и сильные дипломатические сигналы, чтобы демотивировать Москву от дальнейших деструктивных шагов».

Ранее президент России Владимир Путин в рамках видеоконференции обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на востоке Украины.

Путин в разговоре подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей.