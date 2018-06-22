«Главная военная угроза для Запада»: в США сообщили о возможном ответе НАТО на «подрывные операции» России

Россия противодействует расширению НАТО «с помощью подрывных операций». Такие действия могут вынудить Североатлантический альянс применить Пятую статью Устава НАТО, предполагающую общий ответ всех его членов на агрессию в отношении одного из них. Об этом говорится в докладе Института стратегических исследований армии США, с текстом которого ознакомился RT. Согласно документу, «набирающая силы Россия» в последние годы стала самой серьёзной военной угрозой в Европе. При этом упоминается позиция Москвы, считающей расширение блока необоснованным и опасным процессом, однако такое мнение не находит поддержки у авторов доклада.

Россия противодействует расширению НАТО, что может привести к применению Пятой статьи Устава альянса, предполагающей ответ всех его членов в случае нападения на одного из них. Такие выводы содержатся в новом докладе Института стратегических исследований армии США.

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«Набирающая силы Россия пытается ответить на угрозу, которую видит в расширении НАТО, с помощью подрывных операций преимущественно с малой степенью риска, проводящихся в «серой зоне» на самой грани порога, выход за который может спровоцировать применение Пятой статьи Устава НАТО», — говорится в документе.

По мнению экспертов института армии США, Россия «безжалостно использует возможности», чтобы не только угрожать инфраструктуре европейских стран, но и «запугивать» своих бывших союзников.

Однако в документе отмечается и тот факт, что первоначальные соглашения между Россией и НАТО «не оправдали ожиданий Москвы», так как главной целью самого альянса было ограничение влияния России.

«Однако первоначальные договорённости между НАТО и Россией совсем не оправдали ожиданий Москвы. Даже формальные соглашения по регламентированию отношений между НАТО и Россией имели своей целью ограничение влияния России при сохранении свободы действий Североатлантического альянса. В этих случаях стратегия сводилась к тому, чтобы предложить символическое равенство, за которым ничего не стоит», — отмечается в докладе.

Пехотный батальон Сил быстрого реагирования НАТО

Reuters

© Fabrizio Bensch

В России же не раз сообщали о готовности реагировать на расширение инфраструктуры НАТО к границам РФ. Так, в мае об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение инфраструктуры НАТО к нашим границам, это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте. Наоборот, эти экспансионистские действия, конечно же, приводят к контрдействиям с российской стороны, чтобы сбалансировать нарушающийся каждый раз таким образом паритет».

«Угроза» для Европы

Между тем в докладе Института стратегических исследований армии США сообщается, что за последние десять лет Россия окрепла и теперь представляет угрозу для европейских государств.

«Самая серьёзная военная угроза в Европе исходит от набирающей силы России, на что указывает ряд враждебных военных, экономических, политических и тайных действий, предпринимаемых против Запада на протяжении последних десяти лет и достигших своего апогея во время вторжения на Украину в 2014 году», — говорится в документе.

Как отмечается в докладе, так называемая российская угроза «активизировала» Европу в 2014 году в вопросах финансирования проектов альянса, однако авторы документа отмечают, что на данный момент остаётся неясным, смогут ли самые крупные члены НАТО — Германия, Франция, Великобритания и Италия —осуществить эти цели. Так, 15 июня канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна не сможет в течение десяти лет повысить расходы на оборону до 2% ВВП.

Reuters

© Hannibal Hanschke

Авторы доклада также отмечают и недостаточную готовность членов НАТО к своевременной подготовке войск. На данный момент для так называемого сдерживания России действует Объединённая оперативная группа повышенной готовности, в то время как в документе сообщается, что эта бригада не обладает достаточной боевой мощью для того, чтобы препятствовать «российской агрессии». А потому, полагают в Штатах, для обеспечения своевременного развёртывания сил американским войскам следует сфокусировать своё присутствие на территории Польши и стран Прибалтики.

В начале июня сообщалось о планах НАТО создать оперативный резерв численностью 30 тыс. человек для повышения готовности в случае «нападения со стороны России». Предполагается, что новое соединение будет создано в дополнение к Силам быстрого реагирования альянса, численность которых составляет 20 тыс. человек.

В разговоре с RT военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков подчеркнул, что принцип России в выстраивании обороны заключается в том, чтобы обеспечить стране готовность дать отпор любому агрессору, а не для нападения на какое-либо государство. А потому все заявления об угрозе со стороны России не имеют никаких доказательств.

«Пятая статья Устава НАТО предполагает ответ всех членов альянса в случае нападения на одну из них. Но Россия ни на кого не собирается нападать. Москва говорит НАТО, что они преступают все границы, стали двигаться на восток, создавать у российских границ базы под какими-то мифическим предлогами — и такого рода политика может привести к опаснейшим последствиям», — сообщил эксперт.

Он также добавил, что под «серой зоной», где Россия якобы проводит подрывные операции, понимаются такие страны, как Прибалтика и Польша. Однако военный эксперт отметил, что по факту милитаризирует эти территории как раз НАТО.

Напомним, в мае российский лидер Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, в очередной раз выразил опасения в связи с расширением НАТО и призвал западные страны уважать интересы России.

«Мало того что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там ещё поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны», — сказал президент России.

Владимир Путин также призвал не переходить «красную черту» в отношениях с Москвой.

«Ну есть какие-то границы, понимаете, красную черту нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам», — добавил он.