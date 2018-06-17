Президент Латвии усомнился в способностях США «защитить» Европу от России

Европа не может рассчитывать лишь на США в вопросах защиты от ряда вызовов. Об этом заявил президент Латвии Раймонд Вейонис.

По его словам, в настоящее время перед НАТО стоят несколько угроз, в том числе ситуация в Сирии и Северной Африке. Также, по мнению Вейониса, одним из вызовов является «демонстрирующая свои мускулы» Россия.

Как сообщает TVnet, он отметил, что Европе необходимо укреплять как «жёсткую безопасность», так и «мягкую безопасность», в частности, борьбу с гибридными угрозами.

Ранее сообщалось, что на территории Эстонии, Латвии и Литвы завершились учения Trojan Footprint 18, в которых приняли участие силы специального назначения стран НАТО.