Спецназ НАТО провёл учения на территории стран Балтии

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На территории Эстонии, Латвии и Литвы завершились учения Trojan Footprint 18, в которых приняли участие силы специального назначения стран НАТО.
Спецназ НАТО провёл учения на территории стран Балтии
  • Reuters

Об этом сообщает Postimees.

Согласно сценарию, в отношении некоторых стран НАТО были совершены действия, подрывающие их суверенитет и нарушающие территориальную целостность.

В ходе учений был создан международный штаб подготовки задействования сил специальных операций НАТО.

«Учения Trojan Footprint 18 дали возможность проверить уровень взаимодействия между отрядами специального назначения различных стран как в состоянии гибридной войны, так и в условиях реального вооружённого конфликта», — заявил командующий силами специального назначения Эстонии полковник Рихо Юхтеги.

Отмечается, что в учениях приняли участие 2 тыс. военнослужащих из 13 стран, в том числе из США, Великобритании, Канады, Германии, Польши и других. 

Ранее в Москве заявили, что Россия отслеживает все манёвры по линии НАТО.

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