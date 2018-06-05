Во время учений НАТО близ Эстонии обнаружили останки пяти судов

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В ходе учений НАТО Open Spirit в эстонских водах были найдены пять затонувших судов, самое крупное из которых достигает в длину 85 метров. Об этом заявили в пресс-службе Сил обороны Эстонии.
Во время учений НАТО близ Эстонии обнаружили останки пяти судов
  • АРХИВНОЕ ФОТО. © Reuters

По предварительным данным, речь идёт о военном корабле с установленными в носовой части пушками, предположительно калибров 120 и 70 мм.

Как рассказал глава ВМС Эстонии капитан-лейтенант Пеэтер Иваск, найденные останки судов представляют интерес, а их координаты переданы Департаменту защиты памятников старины, Департаменту водных путей и Морскому музею.

Отмечается, что им предстоит идентифицировать находки и определить их историческую ценность.

В 2018 году учения Open Spirit под командованием военных моряков Эстонии прошли в районе Таллина и островов Хийумаа, Сааремаа и Муху.

10 мая сообщалось, что корабли НАТО прибыли в таллинскую Минную гавань для подготовки к учениям.

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