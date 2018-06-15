Меркель заявила о невозможности повысить расходы на оборону до 2% ВВП в течение 10 лет

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна не сможет в течение 10 лет повысить расходы на оборону до 2% ВВП.

Об этом она рассказала на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы в ближайшие 10 лет должны развивать наш оборонный бюджет в направлении (повышения расходов до уровня. — RT) 2%. Это мы, бесспорно, делаем, хотя, если реально оценивать, 2% не достигнем», — цитирует её ТАСС.

При этом она добавила, что Германия сможет достигнуть другой, более реалистичной цели — 20% расходов на оборону направить на закупки новых вооружений.

В апреле президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с Меркель призвал партнёров по НАТО тратить больше 2% ВВП на оборону.