Трамп призвал партнёров по НАТО тратить больше 2% ВВП на оборону

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Президент США Дональда Трамп в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель призвал партнёров по НАТО тратить больше 2% ВВП на оборону.

«Мы обсудили потребность в усилении НАТО путём того, что все страны-члены будут выполнять свои обязательства тратить 2% ВВП и, надеюсь, гораздо больше на оборону. Необходимо, чтобы наши союзники по НАТО увеличили свой финансовый вклад, чтобы каждый платил свою долю честно», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Меркель и Трамп проведут переговоры в США в пятницу, 27 апреля.

Заместитель руководителя Центра германских исследований института Европы РАН Екатерина Тимошенкова в беседе с  ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала отношения канцлера Германии и президента США.

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