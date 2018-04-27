В Госдуме прокомментировали предстоящую встречу Меркель и Трампа

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с ФАН рассказал о перспективах встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа.

Как отметил Шерин, Меркель слишком долго формировала правительство, что отрицательно сказалось на её рейтинге, и ей не нужен внутриполитический кризис.

«Меркель видит, что немецкий бизнес, политические деятели и общественность настроены на отказ Германии от антироссийских санкций. Поэтому я думаю, эта встреча обернётся очередной корректной беседой, в которой Ангела Меркель должна будет выступить как мудрый, дальновидный руководитель», — считает депутат.

Он не исключил, что канцлер Германии пойдёт на определённые уступки Трампу, но не во всех вопросах.

Ранее глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в беседе с НСН прокомментировал решение президента Франции Эммануэля Макрона посетить Россию.