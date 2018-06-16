Американский журнал привёл пример провокации НАТО по отношению к России

Просьба Норвегии увеличить число присутствующих на территории страны американских военных является одним из последних примеров провокации НАТО по отношению к России, пишет американский журнал The National Interest.

По данным издания, в настоящее время в Норвегии находятся 330 представителей Вооружённых сил США.

В случае если просьба норвежской стороны будет удовлетворена, численность военного контингента Соединённых Штатов увеличится до 700 человек.

Также уточняется, что вновь прибывшие американские военнослужащие будут дислоцированы значительно ближе к российским границам.

По словам министра иностранных дел страны Мари Эриксен Серейде, американские военные находятся в Норвегии на временной основе.

По мнению автора статьи, это является «циничной уловкой», используя которую, невозможно «одурачить» президента России Владимира Путина и представителей российской политической элиты.

В Норвегии также отметили, что данное решение не направлено против России.

Эксперт утверждает, что подобное заявление и вовсе не заслуживает доверия.

«Вероятно, следует её (Серейде. — RT) похвалить за то, что она может делать такие заявления с невозмутимым лицом. Но такая явная нечестность — это давняя черта поведения НАТО по отношению к России», — заключил автор.

Ранее заведующий кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление заместителя главы МИД Александра Грушко о том, что НАТО перешло красную черту в военном строительстве у границ России.