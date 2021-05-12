«Покупается лояльность Запада»: как Киев стремится привести ВСУ в соответствие со стандартами НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что вооружённые силы страны — часть глобальной системы безопасности, в основе которой находится НАТО. Политик сообщил о планах в «максимально сжатые сроки» привести ВСУ в соответствие с критериями альянса. Ранее министр обороны Украины Андрей Таран сообщил о закупках Киевом военной техники, совместимой с вооружениями НАТО. Между тем эксперты считают, что перевооружение украинской армии необходимо лишь для того, чтобы страны альянса могли продавать старую военную технику Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что система безопасности страны является частью глобальной системы международной безопасности, основными архитекторами которой являются ООН и НАТО.

Украинский лидер напомнил, что получение полноправного членства в ЕС и НАТО — «стратегический курс» страны.

«Для этого предполагается достичь в максимально сжатые сроки достаточной совместимости Вооружённых сил Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны с соответствующими структурами государств альянса и получить приглашение и присоединиться к Плану действий по членству в НАТО», — говорится в заявлении Зеленского, опубликованном на официальном сайте украинского президента.

Владимир Зеленский

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Также 11 мая Зеленский подписал указ «О годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2021 год». Согласно указу правительство должно в течение 20 дней утвердить меры по выполнению программы и показатели эффективности её выполнения.

Как уточняется на сайте президента Украины, годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина — НАТО содержит описание реформ и определяет приоритетные задачи, которые нужно решить для обретения страной членства в Североатлантическом альянсе.

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Документ включает целый набор задач в самых разных сферах — от судопроизводства до науки. К примеру, один из пунктов стратегии предусматривает обеспечение всех граждан Украины доступом к образованию на государственном языке за счёт подготовки учителей украинского языка и создания центров изучения украинского языка в местах проживания национальных меньшинств. Авторы документа также ставят в качестве задачи повышение уровня собственного производства и добычи энергоресурсов, создание условий для реализации совместных с государствами НАТО и ЕС научных проектов и т. п.

Есть в документе и разделы, посвящённые непосредственно оборонным вопросам. Так, перед Украиной стоит задача привести свою систему управления силами обороны в соответствие с принципами, принятыми в странах НАТО.

Кроме того, планируется внедрить натовские стандарты разработки и производства вооружений и военной техники, а также обеспечить совместимость вооружений с военной техникой стран альянса.

Игра в поддавки

Напомним, сотрудничество Украины и НАТО началось в 1991 году, когда Киев присоединился к Совету североатлантического сотрудничества. В 1994-м Киев подключился и к программе «Партнёрство ради мира». Спустя три года украинские власти и НАТО подписали Хартию об особом партнёрстве, тогда же была учреждена Комиссия НАТО — Украина (КНУ).

Стратегическое решение о возможности вступления Украины в альянс было принято в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте.

После госпереворота в Киеве власти страны активизировали усилия по вступлению в альянс. В 2017 году на Украине был принят закон о стремлении страны к членству в Североатлантическом альянсе. Документ закрепил приоритет интеграции Украины в европейское пространство, членства в ЕС, а также вступления в «евро-атлантическое пространство безопасности». В 2019 году эти цели были также закреплены в украинской Конституции.

Совместные военные учения Украины и стран НАТО

Reuters

© Gleb Garanich

Однако, несмотря на все усилия Киева, НАТО не спешит приглашать Украину в свой состав.

Выступая 11 мая на форуме «Украина 30. Безопасность страны», глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не рассчитывает на предоставление стране Плана действий по членству (ПДЧ) в ходе саммита НАТО в июне.

«В этом году президент Зеленский и МИД поставили вопрос о необходимости предоставления Украине ПДЧ. Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято. Но для нас очень важно начать эту дискуссию и запустить процесс, который приведёт в конце концов к предоставлению ПДЧ для Украины», — заявил министр.

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Также стало известно, что саммит состоится без участия украинских представителей. Об этом рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

Ранее украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники сообщило, что во время встречи с лидерами фракций и руководством Рады заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд дала понять, что украинской стороне не стоит педалировать тему вступления страны в НАТО, а следует заниматься реформами.

По мнению экспертов, Украине не стоит всерьёз рассчитывать на вступление в НАТО.

«Украина не вступит в НАТО, потому что альянсу не нужна лишняя обуза. К тому же альянс уже получает от Украины всё, что возможно. Например, Киев раздул оборонный бюджет и скупает на эти деньги старые вооружения на Западе», — отметил в беседе с RT украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

Похожей точки зрения придерживается и военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

«До тех пор, пока Украина не откажется от Крыма и пока будет продолжаться гражданская война в Донбассе, она не сможет вступить в НАТО. А это вряд ли произойдёт в обозримой перспективе. К тому же ни одна страна НАТО не ждёт её вступления в альянс. На самом деле Североатлантический альянс уже сейчас получает от Украины всё, что ему нужно, в том числе дешёвую рабочую силу и военный контингент для решения определённых задач», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Покупка лояльности

Туманность перспектив вступления страны в НАТО не останавливает украинское правительство от попыток перевооружить армию под стандарты альянса. Как заявил 11 мая министр обороны Украины Андрей Таран, закупаемая страной военная техника будет совместима с натовскими системами.

«Проводится перевооружение Вооружённых сил Украины, нами закупается много современной военной техники, которая обязательно будет обладать способностью взаимосовместимости с системами НАТО. Это позволит нам в случае необходимости совместно действовать на поле боя», — заявил Таран во время форума «Украина 30. Безопасность страны».

Андрей Таран

globallookpress.com

© Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency

В феврале 2021 года Департамент военно-технической политики Украины представил список продукции военного назначения, которую Киев планирует купить в 2021 году в странах НАТО. Речь идёт о двух подводных аппаратах-буксировщиках, 150 парашютных системах, около 80 американских крупнокалиберных снайперских винтовок Barret M82.

В перечне числились комплексы противодействия БПЛА EDM4S-UA литовского производства. Также украинские военные планируют получить 12 комплектов системы измерения дульной скорости SL-520PEF, четыре комплекта спасения парашютиста Towed Jump Release System и две словацкие машины разминирования с навесным оборудованием Bozena-4 и Bozena-5.

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Следует отметить, что на протяжении последних лет страны НАТО воздерживались от поставок летальных вооружений, кроме стрелковых, на Украину. Исключением стала партия противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin и ракет к ним, поставки начались в 2018 году. Однако Вашингтон выдвинул условие, чтобы ПТРК не использовались на линии соприкосновения в Донбассе.

Кроме того, американская сторона в 2020 году пообещала продать Украине 16 патрульных катеров Mark VI на $600 млн. Однако передача катеров украинской стороне пока не состоялась. Ранее Киев бесплатно получил списанные американские военные катера класса Island.

По мнению экспертов, ключевой мотив перевооружения ВСУ согласно натовским стандартам далёк от заботы об обороноспособности страны.

«Скорее всего, переход ВСУ на стандарты НАТО будет сводиться по большому счёту к покупке Украиной дорогих и устаревших вооружений и техники западного производства. В итоге ВСУ станут свалкой для устаревших западных вооружений. И траты, которые Киев намерен делать в этой сфере, больше напоминают дань странам НАТО», — считает Александр Дудчак.

Военнослужащий украинской армии с ПТРК FGM-148 Javelin

Reuters

© Gleb Garanich

Похожей точки зрения придерживается Виктор Литовкин. По мнению эксперта, страны Запада не собираются продавать Украине самую современную технику.

«Заявления о готовности перевооружать армию согласно стандартам НАТО, звучащие в Киеве, — это риторика, призванная показать, что Украина рвётся в альянс и готова ради этого на всё», — пояснил эксперт в комментарии RT.

По мнению Литовкина, когда министр обороны Украины говорит о планах добиться совместимости вооружений ВСУ и НАТО, речь в действительности идёт о попытке Киева задобрить США и руководство альянса.

«Таким образом покупается лояльность Запада, чтобы он и дальше оказывал помощь Украине и закрывал глаза на действия украинских властей по отношению к Донбассу. Суть в том, что такое перевооружение расширит портфель заказов для оборонных компаний США, а также позволит странам НАТО сбывать устаревшие вооружения», — подытожил эксперт.