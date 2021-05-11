Зеленский утвердил национальную программу Украина — НАТО на 2021 год

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О годовой национальной программе под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2021 год».
Зеленский утвердил национальную программу Украина — НАТО на 2021 год
  • ©president.gov.ua

Указ опубликован на сайте главы государства.

«С целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора, договорённостей, достигнутых по итогам заседания комиссии Украина — НАТО, постановляю утвердить годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2021 год», — отмечается в указе.

Зеленский обязал правительство утвердить в 20-дневный срок меры по выполнению программы и показатели эффективности её выполнения.

Ранее в Белом доме заявили о поддержке вступления Украины в НАТО.

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