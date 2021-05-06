В Белом доме заявили о поддержке вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос о том, поддерживает ли администрация президента США Джо Байдена вступление Украины в НАТО.

«Да, мы поддерживаем», — приводит ТАСС её ответ на соответствующий вопрос.

Жан-Пьер сообщила, что «администрация Байдена стремится к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для кандидатов, когда они готовы и будут в состоянии выполнять обязательства».

«Они должны выполнять обязательства и обязанности, связанные с членством, и вносить вклад в обеспечение безопасности в Евро-Атлантическом регионе», — добавила пресс-секретарь.

Ранее президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что июньский саммит НАТО обсудит дорожную карту для вступления Украины в альянс.