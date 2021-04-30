Наблюдательный совет «Нафтогаза Украины» подал в отставку

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Члены наблюдательного совета «Нафтогаза Украины» подали в отставку после решения правительства страны о смене руководства компании.
Наблюдательный совет «Нафтогаза Украины» подал в отставку
  • globallookpress.com

«Сегодня все члены наблюдательного совета, которые присутствовали во время внеочередного заседания, подают компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий в качестве членов совета», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании. 

Отмечается, что прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021 года.

Председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд назвала это решение «тотальным уничтожением корпоративного управления».

Ранее новый глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко допустил, что компания будет подавать новые иски к российской компании «Газпром».

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