«Инструмент политического торга»: почему США заявили о контрпродуктивности санкций против «Северного потока — 2»

Строительство газопровода «Северный поток — 2» практически завершено, и введение рестрикций в отношении проекта было бы контрпродуктивным для связей Вашингтона с Европой. Об этом заявил журналистам американский президент Джо Байден, добавив, однако, что «с самого начала» выступал против возведения объекта. Ранее в сенате США назвали отказ Белого дома от санкций против проекта «многомиллиардным подарком» Владимиру Путину. По мнению экспертов, заявление Байдена следует рассматривать в первую очередь в контексте предстоящей встречи лидеров РФ и Соединённых Штатов. Так Байден хочет показать российской стороне, что его администрация договороспособна и настроена конструктивно, полагают аналитики.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» практически завершено, и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой. Об этом заявил журналистам американский президент Джо Байден, добавив, однако, что «с самого начала» выступал против возведения объекта.

«Не то чтобы я мог позволять или не позволять Германии что-то делать... Я был против (строительства. — RT) «Северного потока — 2» с самого начала. Но к тому времени, когда у меня была возможность его остановить, он был почти завершён... Я считаю, что с точки зрения наших отношений с Европой введение дальнейших санкций в настоящее время будет контрпродуктивным. Они (немцы. — RT) знают, насколько решительная у меня позиция, и, надеюсь, мы сможем совместно поработать над тем, как они будут действовать в этом вопросе дальше», — отметил Байден.

До этого сенатор-республиканец Тед Круз назвал отказ Белого дома от дальнейших рестрикций в отношении строительства газопровода «многомиллиардным подарком» президенту России Владимиру Путину.

«Интересно, приедет ли Путин (на встречу. — RT) с праздничным тортом в честь многомиллиардного подарка, который преподнёс ему Байден, отказавшись от введения санкций против «Северного потока — 2», — написал он на своей странице в Twitter.

Wonder if Putin will arrive with birthday cake to accompany the multi-billion dollar present that Biden gave him by waiving sanctions against Nord Stream 2. https://t.co/imQeSFUzaR — Ted Cruz (@tedcruz) May 25, 2021

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге выражала сомнение относительно того, что американская администрация могла бы остановить строительство газопровода.

«Каким образом мы можем остановить реализацию в другой стране проекта, который завершён на 95%?» — заявила она.

Псаки также напомнила тогда, что Вашингтон по-прежнему считает строительство газопровода «российским геополитическим проектом, который ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы», а также якобы Украины и партнёров США по НАТО на восточном фланге.

Текущая ситуация

Напомним, администрация Байдена отказалась от применения санкций в отношении оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG — и его генерального директора Маттиаса Варнига, а также других служащих. Об этом сообщалось в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа 19 мая. По словам политика, такое решение «отвечает национальным интересам» Соединённых Штатов.

«Сегодняшние действия демонстрируют приверженность администрации энергетической безопасности в Европе в соответствии с обещанием президента восстановить отношения с нашими европейскими союзниками и партнёрами», — подчеркнул американский госсекретарь.

При этом он отметил, что Соединённые Штаты продолжат «противостоять завершению» «Северного потока — 2».

Строительство «Северного потока — 2»

Reuters

© Anton Vaganov

В Кремле такую меру оценили как «позитивный сигнал». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава МИД Германии Хайко Маас также поприветствовал отказ США от рестрикций против Nord Stream 2 AG.

«Мы считаем, что это конструктивный шаг, который мы продолжим охотно обсуждать с нашими партнёрами в Вашингтоне», — заявил он.

Однако уже 21 мая американская сторона ввела санкции в отношении российских организаций и судов по проекту «Северный поток — 2». Об этом сообщила пресс-служба Минфина США. В частности, в санкционном списке оказались ФГБУ «Морская спасательная служба», ООО «Мортранссервис», АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», а также 13 судов России, участвующих в реализации проекта.

Дмитрий Песков после этого отметил, что российская сторона намерена разобраться в таких действиях Соединённых Штатов.

«У коллег всё как всегда. Говорят об одном, делают другое», — отметил пресс-секретарь президента России.

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз раскритиковала «экстерриториальные санкции» США. По её мнению, это инструмент, который «можно ставить под сомнение». Вместе с тем Меркель выразила готовность достичь взаимопонимания с Вашингтоном относительно «Северного потока — 2».

«Дискуссии и разговоры с Америкой по поводу «Северного потока — 2» наверняка ещё будут», — приводит газета Handelsblatt её слова, сказанные на саммите ЕС в Брюсселе.

«Выбить преференции»

Как отметил политолог-американист Малек Дудаков, заявление Байдена о контпродуктивности дальнейших санкций против «Северного потока — 2» следует рассматривать в первую очередь в контексте предстоящей встречи президента России и главы Белого дома.

«В середине июня состоится двусторонний саммит РФ и США. И Байден на этом фоне хочет показать российской стороне, что его администрация договороспособна и настроена конструктивно. А уступка по проекту — удобный для американского президента способ это продемонстрировать», — заявил аналитик в разговоре с RT.

Схожей позиции придерживается и член Общественной палаты, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. По его словам, Байден и его окружение сейчас «создают нейтральный и даже дружелюбный информационный фон» перед встречей с Путиным.

«Президент США показывает, что американская сторона готова в каких-то аспектах отказаться от политики давления, в том числе санкционного, в отношении России. За счёт своей уступки он хочет создать дополнительный инструмент политического торга, в рамках которого попытается выбить определённые преференции со стороны Москвы», — сказал эксперт в беседе с RT.

Белый дом

AFP

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Данюк также полагает, что решение об отказе применять санкции против газопровода ориентировано и на саму Германию, и на европейских партнёров США в целом.

«Помимо прочего, Байден хочет восстановить былое доверие между Европой и Соединёнными Штатами, а также трансатлантическое единство. Для этого ему надо показать европейским странам, а особенно ФРГ, что США чтут их интересы и прекрасно понимают, что с точки зрения бизнеса «Северный поток — 2» выгоден», — считает Данюк.

При этом Вашингтон не отказывается от своих традиционных обвинений в адрес проекта, отмечает он.

«Строительство газопровода остаётся неприемлемым для Белого дома. Однако санкции по факту уже никак не смогли бы повлиять на возведение газопровода. Кроме того, Европа крайне заинтересована, чтобы «Северный поток — 2» всё-таки был запущен на полную мощность», — констатировал аналитик.

Как уточнил Дудаков, у американской стороны нет больше возможностей и рычагов противостоять строительству газопровода.

«Даже если и остались ещё какие-то варианты с рестрикциями, то они не могут повлиять на проект. Ввиду этого Вашингтон уже начал признавать объективную реальность, которая состоит в том, что «Северный поток — 2» будет скоро достроен», — сказал эксперт.

Данюк со своей стороны отметил, что американский принцип экстерриториальности, который очень не нравится европейцам, неприемлем с точки зрения международного права.

«Однако американцы используют это как инструмент политического давления, а иногда — откровенного шантажа. Получается, что европейские компании вынуждены зависеть от американского политического руководства», — считает аналитик.

При этом, как спрогнозировал Данюк, США и дальше будут призывать остановить строительство газопровода.

«Такая риторика необходима им в информационном пространстве, однако на деле расширения санкционного списка не будет», — заключил эксперт.