США ввели санкции против компаний и судов по «Северному потоку — 2»

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Соединённые Штаты ввели санкции в отношений российских организаций и судов по проекту «Северный поток — 2». Об этом сообщила пресс-служба Минфина США.
США ввели санкции против компаний и судов по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

В частности, в санкционном списке значатся ФГБУ «Морская спасательная служба», ООО «Мортранссервис», АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», а также 13 судов России, участвующих в реализации проекта.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит выступать против завершения строительства трубопровода.

При этом в Белом доме признали, что остановить достройку готового примерно на 95% газопровода будет очень трудно.

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