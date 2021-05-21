США ввели санкции против компаний и судов по «Северному потоку — 2»
- Reuters
В частности, в санкционном списке значатся ФГБУ «Морская спасательная служба», ООО «Мортранссервис», АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», а также 13 судов России, участвующих в реализации проекта.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит выступать против завершения строительства трубопровода.
При этом в Белом доме признали, что остановить достройку готового примерно на 95% газопровода будет очень трудно.