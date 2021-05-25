Меркель заявила о планах продолжать обсуждение «Северного потока — 2» с США

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит обсуждать с США вопрос реализации проекта «Северный поток — 2».

«С Америкой наверняка будут ещё дискуссии и переговоры по вопросу «Северного потока — 2», — цитирует ТАСС Меркель.

По её словам, Берлин приветствовал отказ Вашингтона от санкций в отношении оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG.

«Ведь мы так или иначе очень критично относились к экстерриториальным санкциям, независимо от того, где они применяются», — подчеркнула канцлер.

Ранее канцлер ФРГ заявила, что решение Вашингтона приостановить санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG является шагом навстречу Германии.