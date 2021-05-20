Меркель назвала шагом навстречу ФРГ решение США по Nord Stream 2
- РИА Новости
«Президент Байден, разумеется, немного к нам приблизился относительно конфликта вокруг «Северного потока — 2», на который у нас разные взгляды», — цитирует её ТАСС.
Ранее сенатор США Боб Менендес подтвердил, что Вашингтон приостановил санкции в отношении Nord Stream 2 AG.
В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты будут продолжать выступать против завершения строительства трубопровода «Северный поток — 2».
В Кремле назвали позитивным сигналом заявление Вашингтона о приостановке санкций против «Северного потока — 2».