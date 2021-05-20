Меркель назвала шагом навстречу ФРГ решение США по Nord Stream 2

Решение Вашингтона приостановить санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG является шагом навстречу Германии, отметила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Президент Байден, разумеется, немного к нам приблизился относительно конфликта вокруг «Северного потока — 2», на который у нас разные взгляды», — цитирует её ТАСС.

Ранее сенатор США Боб Менендес подтвердил, что Вашингтон приостановил санкции в отношении Nord Stream 2 AG.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты будут продолжать выступать против завершения строительства трубопровода «Северный поток — 2».

В Кремле назвали позитивным сигналом заявление Вашингтона о приостановке санкций против «Северного потока — 2».