В Кремле оценили заявление Блинкена о приостановке санкций против «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об отказе Соединённых Штатов от введения санкций против «Северного потока — 2».

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«Это позитивный сигнал, безусловно», — заявил представитель Кремля журналистам. Как передаёт РИА Новости, американский госсекретарь ранее заявил, что в интересах Вашингтона приостановить санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG, её сотрудников и руководства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал результаты переговоров с госсекретарём США конструктивными.