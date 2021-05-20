В Кремле оценили заявление Блинкена о приостановке санкций против «Северного потока — 2»
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«Это позитивный сигнал, безусловно», — заявил представитель Кремля журналистам.
Как передаёт РИА Новости, американский госсекретарь ранее заявил, что в интересах Вашингтона приостановить санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG, её сотрудников и руководства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал результаты переговоров с госсекретарём США конструктивными.