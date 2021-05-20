В Кремле оценили заявление Блинкена о приостановке санкций против «Северного потока — 2»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об отказе Соединённых Штатов от введения санкций против «Северного потока — 2».
В Кремле оценили заявление Блинкена о приостановке санкций против «Северного потока — 2»
  • © Reuters

«Это позитивный сигнал, безусловно», — заявил представитель Кремля журналистам.

Как передаёт РИА Новости, американский госсекретарь ранее заявил, что в интересах Вашингтона приостановить санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG, её сотрудников и руководства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал результаты переговоров с госсекретарём США конструктивными. 

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