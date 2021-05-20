Лавров оценил итоги переговоров с Блинкеном

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Глава российского МИД Сергей Лавров счёл результаты переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном конструктивными.
Лавров оценил итоги переговоров с Блинкеном
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, по мнению Лаврова, между странами есть понимание необходимости «преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в прошлые годы».

«Будем готовить предложения нашим президентам по вопросам развития диалога по стратегической стабильности», — заявил Лавров.

Он также добавил, что считает данную задачу ключевой, так как о её решении «волнуется большинство государств в международном сообществе».

Кроме того, обсуждению подверглись такие вопросы, как, совместные действия по СВПД, Афганистану, политическое урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, вопросы по Ирану и КНДР.

Ранее сообщалось, что в рамках первой личной встречи в Рейкьявике глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили вопросы функционирования российской дипломатической миссии в Соединённых Штатах и американской — в России.

Лавров прибыл ранее в Рейкьявик для участия в министерской встрече Арктического совета.

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