Лавров оценил итоги переговоров с Блинкеном
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, по мнению Лаврова, между странами есть понимание необходимости «преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в прошлые годы».
«Будем готовить предложения нашим президентам по вопросам развития диалога по стратегической стабильности», — заявил Лавров.
Он также добавил, что считает данную задачу ключевой, так как о её решении «волнуется большинство государств в международном сообществе».
Кроме того, обсуждению подверглись такие вопросы, как, совместные действия по СВПД, Афганистану, политическое урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, вопросы по Ирану и КНДР.
Ранее сообщалось, что в рамках первой личной встречи в Рейкьявике глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили вопросы функционирования российской дипломатической миссии в Соединённых Штатах и американской — в России.
Лавров прибыл ранее в Рейкьявик для участия в министерской встрече Арктического совета.