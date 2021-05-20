Лавров на встрече с Блинкеном призвал улучшить работу дипмиссий России и США

В рамках первой личной встречи в Рейкьявике глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили вопросы функционирования российской дипломатической миссии в Соединённых Штатах и американской — в России.

«Мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций Соединённых Штатов, в том, что касается функционирования дипмиссий США в России и российской — в США», — цитирует ТАСС заявление Лаврова на переговорах с Блинкеном, которые проходят в рамках министерской встречи Арктического совета.

Блинкен, в свою очередь, выразил мнение, что, если президенты США и России стран будут сотрудничать, мир станет безопаснее.

«Мы стремимся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией, мы думаем, что это... хорошо для всего мира», — сказал он.

Глава российского ведомства также сообщил, что надеется на продуктивный диалог с американской стороной.

Лавров прибыл ранее в Рейкьявик для участия в министерской встрече Арктического совета.